Увеличился экспорт ненефтяных продуктов через иранскую провинцию Мазандаран

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев текущего иранского года (20 марта 2024 г. -19 января 2025 г.) экспорт ненефтяных продуктов через таможню провинции Мазандаран, расположенной на севере Ирана, вырос на 29% в стоимостном выражении и на 11% в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта 2023 г.-20 января 2024 г.).

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ представитель таможен иранской провинции Мазандаран Амир Джамшиди.

По его словам, за 10 месяцев через таможню провинции Мазандаран было экспортировано 1,45 млн тонн ненефтяной продукции на сумму около 336 млн долларов США.

Джамшиди добавил, что за 10 месяцев через таможню провинции Мазандаран было экспортировано в основном молоко и молочные продукты на сумму 102 миллиона долларов, каучуковые изделия на сумму 35 миллионов долларов, цемент на сумму 33 миллиона долларов, металлы на сумму 28 миллионов долларов, оборудование и запчасти на сумму 12 миллионов долларов.

Представитель таможни отметил, что через таможню провинции в основном было экспортировано продукции на сумму около 119 миллионов долларов в Ирак; в Россию - на 117 миллионов долларов, в Туркменистан - на 24,5 миллиона долларов, Казахстан - на 13,5 миллиона долларов и в Пакистан - на 9,79 миллиона долларов.

Добавим, что за 10 месяцев текущего иранского года экспорт ненефтяных продуктов Ирана составил 47,8 млрд долларов. Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.