Вырос экспорт продукции горнодобывающей промышленности Ирана

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев текущего иранского года (20 марта 2024 г.-19 января 2025 г.) экспорт продукции горнодобывающей промышленности Ирана составил 52,1 миллиона тонн на сумму 11,1 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Иранскую организацию по развитию и модернизации рудников и горнодобывающей промышленности (IMIDRO).

Согласно данным, за 10 месяцев экспорт продукции горнодобывающей промышленности Ирана вырос на 0,08% в стоимостном выражении и снизился на 1,07% в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта 2023 г.-20 января 2024 г.). За указанный период Иран экспортировал преимущественно сталь, алюминий и медь.

Всего было произведено 27,7 млн тонн продукции на сумму 8,67 млрд долларов. За 10 месяцев импорт продукции горнодобывающей промышленности составил 3,57 млн тонн на сумму 9,91 млрд долларов. Это свидетельствует о том, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт продукции горнодобывающей промышленности вырос в стоимостном выражении на 71%, в весовом - на 22%.

Отметим, что потенциал производства стали в Иране составляет около 40 миллионов тонн в год. Несмотря на то, что в последние годы были сделаны прогнозы относительно наращивания потенциала производства стали в Иране, серьезных шагов в этом направлении не предпринято.