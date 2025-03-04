Обнародован объем перевалки грузов в иранских портах

БАКУ /Trend/ - За 11 месяцев текущего иранского года (20 марта 2024 г.-18 февраля 2025 г.) в портах Ирана было загружено и выгружено более 215 миллионов тонн грузов.

Как сообщает Trend, это отражено в отчете Организации портов и морского судоходства Ирана.

Согласно отчету, за 11 месяцев объем погруженных грузов составил более 140 миллионов тонн, а объем выгруженных грузов - 75 миллионов тонн. В отчете говорится, что за 11 месяцев в портах, принадлежащих Ирану, было загружено и выгружено 95,4 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов.

За указанный период было загружено и выгружено около 120 миллионов тонн ненефтяных продуктов. Согласно отчету, за указанный период в портах было загружено и выгружено 2,84 миллиона контейнеров TEU.

Это означает рост на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта 2023 года-18 февраля 2024 года).

Отметим, что текущая пропускная способность иранских портов составляет более 285 миллионов тонн. Иран предпринимает шаги по увеличению пропускной способности портов до 500 миллионов тонн.

За прошлый иранский год (21 марта 2023 г.-19 марта 2024 г.) в портах Ирана было загружено и выгружено около 237 миллионов тонн грузов. Объем погрузочно-разгрузочных работ в иранских портах в прошлом году увеличился на 10% по сравнению с предыдущим годом (21 марта 2022-20 марта 2023).