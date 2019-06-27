Тегеран прокомментировал заявление Трампа о готовности "уничтожить" Иран

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал незаконными угрозы президента США Дональда Трампа ответить Ирану силой вплоть до уничтожения в случае атаки на "что-либо американское", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Любое нападение Ирана на что-либо американское будет встречено с огромной и подавляющей силой. В некоторых областях подавляющее будет означать уничтожение", - написал ранее Трамп в Twitter.

"Это заявление свидетельствует, что намерения США незаконны, США не в том положении, чтобы уничтожить Иран, у них нет возможностей, кроме как использовать запрещенное оружие", - заявил Зариф в интервью телеканалу CNN.

Глава иранского МИД отметил, что президент США должен помнить о том, что сейчас не 18 век - существует Устав ООН, и угроза применения силы является незаконной.

В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" исламской республики. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством-спонсором терроризма".

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