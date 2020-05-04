В МИД Ирана считают, что США не удастся продлить оружейное эмбарго против Тегерана

США не удастся продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана, срок действия которого истекает в октябре. Такое мнение выразил в понедельник официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Что касается усилий США по продлению оружейного эмбарго, то мы надеемся, что этот вопрос не будет поставлен на рассмотрение в СБ ООН, - приводит его слова агентство Клуб молодых журналистов. - Однако в случае, если это произойдет, Иран даст соответствующий ответ". По словам Мусави, "Вашингтон после собственного выхода хочет уничтожить все достижения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)". "Мы находимся в тесном контакте с остальными участниками ядерной сделки и уверены, что новые действия США не увенчаются успехом", - добавил он.

1 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон готов принять любые меры, чтобы не допустить приобретения Тегераном российской или китайской бронетехники после окончания действия эмбарго.