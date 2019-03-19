В Тегеране загорелся самолет с пассажирами на борту

19 марта 2019 22:48 (UTC+04:00)

Самолет загорелся в международном аэропорту Мехрабад в иранском Тегеране, на борту воздушного судна все еще находятся приблизительно 50 пассажиров. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Рейтер.

По информации агентства, около 50 пассажиров удалось эвакуировать, еще около 50 остаются на борту. На место прибыли аварийно-спасательные службы.

Других подробностей пока не сообщается.

Международный аэропорт Мехрабад является одним из двух аэропортов Тегерана.

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