Иранские исследователи завоевали международную премию за экономию воды

Доцент и аспирант кафедры орошения и канализации факультета агротехники из Тегеранского университета доктор Хамед Эбрахимиан и Мохаммад Садег Кешаварз получили международную награду в конкурсе за экономию воды в сельском хозяйстве в категории молодых экспертов, передает Trend со ссылкой на İRNA.

Международная комиссия по орошению и канализации (ICID) ежегодно проводит международный конкурс по экономии воды в сельском хозяйстве.

Этот конкурс направлен на отбор лучших планов или административных и исполнительных мер в области сокращения водопользования в сельском хозяйстве по четырем категориям: «Технология по экономии воды», «Управление водосбережением», «Идеи молодых специалистов (до 40 лет) по экономии воды» и «Действия ведущих фермеров».

Иранские исследователи представили план «Сокращение потерь воды и эрозии почвы путем создания микроплотин при орошении» и получили премию «Идеи молодых специалистов в области экономии воды».