Баяты в музыкальной культуре Азербайджана – от огузов до современности (ФОТО)

31 января 2019 18:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках цикла научно-теоретических мероприятий проекта “Dəyirmi masa” (Круглый стол), осуществляемого Международным центром мугама в сотрудничестве с Институтом фольклора Национальной академии наук Азербайджана, прошел семинар “Место баяты в музыкальной культуре Азербайджана”, сообщает Trend Life.

Баяты (азерб. Bayatı) - жанр азербайджанского лирического стиха, лирические четверостишия, являющиеся наиболее распространённым из всех стихотворных форм азербайджанского фольклора. Основная масса баяты посвящена любовно-лирической тематике. В них, между чем, нашли отражение и другие стороны жизни. Распространёнными темами баяты также являются труд и отдых, семья и народ, традиции и обычаи, родина и чужбина, верность и измена, рождение и смерть, война и мир. Баяты, как и все прочие формы устного народного творчества азербайджанцев, являются произведениями стихотворно-музыкального фольклора и прежде всего предназначены для пения. Тем не менее любое баяты можно читать как стихи. Состоят баяты из семисложных четырёх строк. Третья строка - свободная, остальные рифмуются между собой. Основная мысль в баяты выражается в последних двух строках. Слово «баяты» - старинное и существует несколько толкований самого смысла этого термина. Предполагается, что его первоначальное значение - «старый», «древний». И действительно, баяты представляют собой одну из самых ранних форм тюркского народного стиха. Имеется предположения, что баяты по происхождению связаны с огузским племенем баяты.

В работе семинара приняли участие заведующая отделом музыкального фольклора Институа фольклора НАНА, доктор искусствоведения, профессор Наиля Рагимбейли, доктора философии по филологии Гюльгусейн Кязымлы, Минаханум Нуриева, доктора философии по искусствоведению Кямаля Атакишиева, Лала Гусейнова и другие участники, рассказавшие о месте и роли жанра баяты в музыке тюркских народов, в частности в азербайджанской музыке, мугамном искусстве и фольклорных исследованиях. Председатель Союза композиторов Азербайджана, член-корреспондент НАНА, профессор Фирангиз Ализаде представила доклад “Жанр баяты в творчестве современных композиторов”, а заслуженный деятель искусств, член Международного совета по традиционной музыке (ICTM, YUNESCO), Союза композиторов Азербайджана Сурая Агаева - “Азербайджанский тюркский мугам и баятылар в древности и средневековье”.

В рамках проекта ранее проведены научные семинары «Мугам и газели» и «Ашугская музыка – вчера, сегодня и в будущем».
(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку прошел концерт, посвященный творчеству Фикрета Амирова
Культура 30 января 14:36
В Баку пройдет пятидневный фестиваль "Голос молодости"
Культура 30 января 12:05
Неиссякаемый оптимизм, моральная чистота, удивительный лиризм Тельмана Гаджиева
Культура 18 января 16:17
Зима, тепло, ностальгия…Амалия Панахова…Жизнь продолжается… (ФОТО)
Культура 17 января 17:09
Попурри песен из азербайджанских кинофильмов
Культура 12 января 16:04
Король блюза, легендарный Рой Янг выступит в Баку (ВИДЕО)
Культура 5 января 12:25
Лента новостей
В Азербайджане обнародован прогноз погоды на февраль
Общество 20:33
Я вошел в кабинет…через шкаф: Совместный проект "Легенды азербайджанских спецслужб"
Политика 20:31
Bakcell и INNOLAND провели мероприятие для местных разработчиков (ФОТО)
ИКТ 20:23
Внесены изменения в правила подготовки офицеров запаса для ВС Азербайджана
Политика 20:07
Что теряет экономика Армении, пока продолжается нагорно-карабахский конфликт?
Нагорно-карабахский конфликт 20:03
Трамп заявил об отправке дополнительного контингента военных на границу с Мексикой
США 20:02
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство Республиканского санатория туберкулезных заболеваний
Политика 19:43
Госоператоры связи Азербайджана препятствуют развитию бизнеса частных провайдеров
ИКТ 19:35
Трамп рассчитывает в скором времени встретиться с лидером КНР и заключить торговую сделку
США 19:35