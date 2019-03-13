Турецкие красавицы в окружении азербайджанцев, или Потрескавшаяся любовь (ВИДЕО, ФОТО)

13 марта 2019 15:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Elektra Events Hall прошел грандиозный гала-вечер романтического фильма "Çat Kapı Aşk" (Потрескавшаяся любовь) производства Cinemazadeh, съёмки которого проходили в Турции, сообщает Trend Life.

Гостями вечера были медийные лица, звезды шоу-бизнеса, актеры, журналисты, блогеры и т.д.. Декор места проведения мероприятия приковывал внимание гостей своей роскошью и великолепием, а оригинальность дизайна вызывала восторг. В гала-вечере приняли участие турецкие звезды Мюге Боз, Наргис Кумбасар, азербайджанский актер Элмеддин Джафаров и творческой коллектив фильма, которые прошлись по красной дорожке, а потом сфотографировались у брендволла и ответили на вопросы журналистов. После премьеры весь зал стоя приветствовал творческий коллектив.

Режиссёр-постановщик фильма - Эрхан Байтимур, главный продюсер - Джафар Ахундзаде, композитор - Рустам Зейналлы, музыкальное оформление - Айнур Ахундзаде, авторы сценария - Дениз Гюней и Несрин Замур, оператор - Ёмер Йылмаз, исполнительный директор - Турал Асадов, исполнительный продюсер - Эмиль Давудзаде, режиссёр - Вугар Исламзаде и Руфат Керимзаде, звукорежиссёр - Орхан Агаларов, арт директор - Пярвиз Бабаев.

В ролях Джесс Молхо, Муге Боз, Наргис Кумбасар, Ибрагим Селим, Элмеддин Джафаров и другие.

Сюжет: Молодая девушка-скульптор Су, которая верит, что обязательно встретит любовь всей своей жизни, знакомится и влюбляется в адвоката Араса, испытывающего постоянное чувство беспокойства, и борющегося с ним различными путями. Арас живет в одном здании с Су. Хотя между Арасом и Су зародилась любовь, есть существенные преграды, которые мешают им быть вместе. Арас старается избегать отношений с Су, пока не решит все свои проблемы. Работающий в этом же здании охранник Нариман, азербайджанец по национальности, вынужден просить помощи у Су, преследуя другую цель.

Поддержку в организации мероприятия оказали сеть кинотеатров CinemaPlus, Cinema Distribution, Cinemazadeh, Filmzadeh.

(Автор: Вугар Иманов)

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