"Любимый Сумгайыт" на театральной сцене (ФОТО)

1 июля 2019 14:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Сумгайытского государственного драматического театра представил зрителям новую постановку "Sevgilim Sumqayıt" ("Любимый Сумгайыт"), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Автором идеи и руководителем театрального проекта является директор Сумгайытского государственного драматического театра, заслуженный артист Мубариз Гамидов. Проект реализован в рамках серии мероприятий, проводимых в связи с 70-летием получения Сумгайытом статуса города. Спектакль поставлен по пьесе известного драматурга, заслуженного деятеля искусств Али Амирли. Режиссер-постановщик спектакля - главный режиссер театра, народный артист Фирудин Магеррамов, художник-постановщик – главный художник театра Эльшан Сарханоглу.

В спектакле заняты ведущие актеры театра – заслуженные артисты Фарана Мусаева, Новраста Гашимова, Садагят Нуриева, Илаха Сафарова, Джалал Мамедов, Хатира Сулейманова, актеры Камран Мурадлы, Шамистан Сулейманлы, Шахла Мамедова, Илаха Сафарова, Ровшан Аскеров, Элай Хасыев, Егяна Мамедвелиева, Вафа Гурбанова, Шамс Абдуллаева и Гюльнара Гадирова.

Спектакль "Sevgilim Sumqayıt" - повествует о зарождении города, его первых строителях и жителях, отражает прошлое и настоящее, с характерными образами и яркими декорациями.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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