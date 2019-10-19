Жил человек - и нет его: трагическая судьба Сони в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Жил человек - и нет его. Только имя осталось – Соня...

Соня – героиня рассказа российской писательницы Татьяны Толстой. По произведению автора, латвийский театральный режиссёр, художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис поставил спектакль о непростой судьбе одинокой женщины, сообщает Trend Life.

Спектакль "Соня" был представлен актерами Нового Рижского театра на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра в рамках третьего Международного театрального фестиваля M.A.P.

Соня, живет в довоенном Ленинграде, она немного глупа, доверчива, некрасива и очень одинока. Соня стала жертвой жестокой шутки своих знакомых. От имени вымышленного поклонника друзья пишут Соне письма, в которых мужчина признается ей в любви, и говорит о том, что, к сожалению, они не могут встретиться, ведь он обременен женой и тремя детьми. Когда началась война, Соня не успела эвакуироваться, она умирает так никому и не нужная…

В спектакле заняты два актера Евгений Исаев и Гундарс Аболиньш - один безмолвно проживает Сонину жизнь, другой о ней рассказывает. Все происходящее на сцене тронуло бакинскую публику до глубины души. Зрители встретили спектакль бурными аплодисментами.

Фестиваль, организованный Пространством современного искусства YARAT при партнерской поддержке компании Bakcell, проходит в Баку с 10 по 20 октября. Художественный руководитель – Кямран Шахмардан.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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