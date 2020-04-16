В азербайджанском саду… Оно нежней твоих красивых кос? (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Актеры Бакинского муниципального театра в рамках инициативы Evdə qal - evdə yarat ("Оставайся дома - твори дома", #EvdəQalEvdəYarat) министерства культуры Азербайджана представили видеоматериал на стихотворение Микаила Мушфига "Yenə o bağ olaydı", сообщила Trend Life инициатор проекта, заслуженная артистка страны Усния Мурветова.

Стихи из своих квартир прочитали Тогрул Рза, Ульвия Рза, Зульфия Мамедова, Зульфия Гурбанова, Тезегюль Хидаят, Эльчин Мурадов, Нигяр Бабаева, Гюнель Гамидова, Мехман Абдуллаев и Айнур Аббасова.

Микаил Мушфиг (1908 – 1939 годы) - азербайджанский поэт и писатель, который, несмотря на свою короткую жизнь, оставил значительный след в азербайджанской литературе, был одним из интеллектуалов Азербайджана. Является автором многих стихов, воспевающих любовь и красоту. В стихах он также выражал свои взгляды на социально-культурные вопросы. Поэт стал жертвой сталинских репрессий и был расстрелян в 1939 году.

О если бы опять тот сад....

О если бы опять тот сад,

Опять собравшись, вы

В тот сад бы вновь пришли…

И мы б, желания полны,

По воле рока

Соседями бы стали ненамного…



О если бы опять тот сад…

Тебя бы часто видеть поутру,

Давать бы слово своему перу,

И каждый день,

Внимая вдохновенью,

Встречать и провожать стихом зарю.



Взгляни, родная, на желание,

Оно нежней твоих красивых кос?

И по сердцу ль тебе оно пришлось?



Был бы вновь тот сад,

Чтобы являться к вам,

Смеяться и шутить по пустякам,

Ловить твой взгляд,

Душой переполняться,

С тобою радости и счастью предаваться.



О если бы опять тот сад…

Опять песок, тот берег моря

И вод бушующих простор.

Как в завитки твоих волос

Себя бы в волны погрузить,

И вдохновеньем загрузить.



О, если бы опять тот сад!

В краю любви, под тенью ив,

С тобою, время позабыв,

Наедине нам снова быть

И вместе лето завершить!



Взгляни, родная, на желание,

Оно нежней твоих красивых кос?

И по сердцу ль тебе оно пришлось?

(Автор: Вугар Иманов)