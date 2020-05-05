Эхо любви в честь юбилея Победы! Азербайджанка представила клип на хит Анны Герман (ВИДЕО)

Культура 5 мая 2020 13:56 (UTC+04:00)
Эхо любви в честь юбилея Победы! Азербайджанка представила клип на хит Анны Герман (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Молодая азербайджанская исполнительница NIGAR (Нигяр Джафарова), которая сейчас живет и работает в России, представила в Москве музыкальный проект к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, сообщили Trend Life в пресс-службе певицы.

NIGAR представила кавер-версию известной песни "Эхо любви". Видеоклип на cover-версию легендарной песни "Эхо любви" из репертуара известной польской певицы Анны Герман (1936 – 1982 годы) повествует о событиях из жизни ветерана войны, перенося слушателей в воспоминания пожилой женщины. Слушая песню своей юности, она погружается в воспоминания о муже, погибшем на войне. И пусть он не вернулся с фронта, но любовь и память о нем живут в ее сердце, а значит, жив и он.

Клип посвящен всем ветеранам и памяти героям войны. В съемках клипа приняло участие около 50 человек, включая съемочную команду. Съемки длились несколько дней с участием профессиональных актеров и массовки. Клип был снят совместно с начинающим режиссером из Казахстана, студентом ВГИК Еламаном Шаубановым.

Нигяр Джафарова родилась в Баку, в 2019 году закончила Бакинскую музыкальную академию имени Узеира Гаджибейли по классу академического вокала (педагог - народная артистка СССР и Азербайджана, оперная певица, профессор Фидан Гасымова).

В марте 2017 года вокалистка стала лауреатом II степени на Международном конкурсе "Москва верит талантам" в Москве, в апреле того же года - лауреатом I степени международного фестиваля "Каспийский бриз" в Баку. В октябре 2017 года, представляя Азербайджан на суперфинале Международного музыкального конкурса "Салют талантов" в Санкт-Петербурге, певица стала лауреатом I степени. В настоящее время Нигяр Джафарова занимается творчеством в России.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Эхо любви в честь юбилея Победы! Азербайджанка представила клип на хит Анны Герман (ВИДЕО) - Gallery Image
Эхо любви в честь юбилея Победы! Азербайджанка представила клип на хит Анны Герман (ВИДЕО) - Gallery Image
Эхо любви в честь юбилея Победы! Азербайджанка представила клип на хит Анны Герман (ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Эхо любви в честь юбилея Победы! Азербайджанка представила клип на хит Анны Герман (ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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