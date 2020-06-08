Любовь, потери и долгожданный покой - этим летом в России Эльчин Сафарли

БАКУ /Trend Life/ - Книга азербайджанского писателя Эльчина Сафарли "Дом, в котором горит свет" попала в список изданий, которые россияне будут читать этим летом, передает Trend Life со ссылкой на ТАСС.

Электронная библиотека MyBook выяснила, какие книги россияне будут читать летом, и среди самых популярных - "Вино из одуванчиков" и "Ведьмак".

Чаще всего в "книжных" планах респондентов встречается мотивационный бестселлер Джен Синсеро, фэнтези-сага Анджея Сапковского и книга по психологии Марка Мэнсона.

Среди зарубежной прозы в лидерах роман Алекса Михаэлидеса "Безмолвный пациент", книга азербайджанского писателя Эльчина Сафарли "Дом, в котором горит свет", детектив Жоэля Диккера "Исчезновение Стефани Мейлер", а также два любовных романа - "Мы не могли разминуться" Аньес Мартен-Люган и "Мечтатели Бродвея" Малики Ферджух.

Напомним, что ранее книга Сафарли "Дом, в котором горит свет" была включена в топ-5 литературного голосования "Еврочтение-2020", проведенного MyBook.

"Дом, в котором горит свет" - это история любви, потерь и обретения долгожданного покоя. Написанная в эпистолярном жанре, она соткана из откровенных, лучезарных и грустных писем, адресованных бабушкой своей внучке, с которой она даже не знакома. Книга состоит из писем главной героини Ани. Она пишет их своей внучке Флоре, но так и не отправляет. В них женщина размышляет о прожитой жизни, о любви и делится переживаниями. Через своих героев Сафарли пытается раскрыть само понятие любви - чувства многогранного и глубокого, а, кроме того, говорит, что неправильной любви не существует, как не существует некрасивых цветов. Автор посвятил книгу своей русской бабушке Анне Павловне и всем женщинам, которые в его прозе похожи на красивых и смелых птиц, летящих на юг, порой с одним крылом.

Эльчин Сафарли - писатель, журналист. В своих книгах он рассказывает о восточных традициях, культуре, быте и любви. Сафарли родился в Баку 12 марта 1984 года. Он - автор бестселлеров "Сладкая соль Босфора" и "Туда без обратно". Российская пресса окрестила его "литературным открытием 2008 года" и "молодежным Орханом Памуком". В 2011 году о Сафарли был снят короткометражный фильм "Наедине со всеми".

(Автор: Джани Бабаева)