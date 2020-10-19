Ханым Ахмадиева приняла участие в российском проекте "Ты супер!" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В эфире НТВ прошёл пятый выпуск четвертого сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает Trend Life.

В очередном выпуске приняла участие представительница Азербайджана 15-летняя Ханым Ахмадиева.

В исполнении юной певицы из Баку прозвучал легендарный хит группы "Гая" "Ey həyat, sən nə qəribəsən" (Жизнь, как ты прекрасна). Ханым Ахмадиева по просьбе жюри потрясающе исполнила куплет на русском языке из песни "Хуторянка" Софии Ротару.

Все члены жюри нажали на зеленую кнопку, что позволило Ахмадиевой пройти в комнату ожидания. Однако, в ходе отбора участников на следующий этап, представительнице Азербайджана не удалось пройти дальше.

В состав жюри входят - композитор, народный артист России Игорь Крутой, лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, певица Ёлка и актёр, музыкант и режиссёр Алексей Воробьёв.

В четвертом сезоне "Ты супер!", как и в суперсезоне, принимают участие не только новые ребята, но и участники прошлого сезона.

Напомним, что в 2017 году Азербайджан на конкурсе "Ты супер!" представляли Хошгедем Мехтиева и Парвана Алджанова, во втором сезоне проекта (2018 год) - Намиг Джабраилов и Самед Новрузов, в третьем сезоне (2019 год) участвовала Ханым Ахмадиева. Также в 2017 году в проекте "Ты супер! Танцы" от Азербайджана выступали Аббасгулу Сафаров, Илькин Гусейнов, Севиндж Бехбутова и Севда Фатуллаева.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)