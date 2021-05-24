Госфильмофонду Азербайджана подарены редкие киноафиши

БАКУ /Trend Life/ - В Госфильмофонд Азербайджана поступили новые киноафиши, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт учреждения.

Их преподнес в дар Госфильмофонду заслуженный деятель искусств, сценарист Юсиф Шейхов. Эти киноафиши хранились в его личном архиве.

В их числе - афиши к фильмам "Bakılılar" ("Бакинцы", 1938 год), "Kölgələr sürünür" ("Тени ползут", 1958 год), "Alma almaya bənzər" ("Яблоко как яблоко", 1975 год), "Bir cənub şəhərində" ("В этом южном городе", 1969 год), "Bakıda küləklər əsir" ("В Баку дуют ветры", 1974 год), "Qərib cinlər diyarında" ("Гариб в стране Джиннов", 1977 год), "Arxadan vurulan zərbə" ("Удар в спину", 1977 год), "Qızıl uçurum" ("Золотая пропасть", 1980 год), "1001-ci qastrol" ("Тысяча первая гастроль",1974 год), "Od içində" ("Оазис в огне", 1978 год).

Всего в Госфильмофонд передано около 30 киноафиш.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)