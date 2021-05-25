В Баку открылась арт-ярмарка проекта AXIN (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Около станции метро "Кёроглу" в Баку открылась ярмарка молодых художников из группы AXIN, организованная Азербайджанской государственной картиной галереей, сообщает Trend Life.

На ярмарке представлены картины, скульптуры и изделия декоративно-прикладного и народного искусства. Ее посетители также могут принять участие в различных акциях – мастер-классах, воркшопах, ознакомиться с эбру (техника рисования на поверхности воды с последующим переносом изображения на бумагу или другую твердую основу - дерево, ткань, керамику, кожу), посмотреть, как создаются портреты и карикатуры.

Ярмарка продлится до 29 мая.

Проект группы AXIN создан в феврале 2020 года Азербайджанской государственной картиной галереей в целях поддержки молодых художников, выявления талантов и реализации различных идей, повышения интереса к творчеству и искусству.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)