В Киеве состоялась торжественная презентация поэмы Низами "Лейла и Меджнун" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киеве в Национальном музее литературы Украины состоялась торжественная презентация поэмы Низами "Лейла и Меджнун", посвященная 880-летию великого азербайджанского поэта и философа, сообщила Trend Life ответственный секретарь проекта Марина Гончарук.

Издание является проектом Государственного центра перевода Азербайджана, вышла в украинском издательстве "Ярославов Вал". Поэма была переведена на украинский язык видным поэтом и переводчиком Леонидом Первомайским в 1947 году. И впервые с того времени в Украине поэма выходит отдельным изданием. На сегодня это единственная полностью переведённая поэма Низами на украинский язык. Предисловие к книге представляет собой самые знаковые утверждения про Низами выдающегося украинского ученого, востоковеда Агатангела Крымского в его монографии "Низами и его современники". Главным редактором книги является известный украинский писатель, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Григорий Гусейнов.

На открытии минутой молчания была почтена память видного украинского писателя, директора издательства "Ярославов Вал", лауреата Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Михаила Слабошпицкого.

Ведущая мероприятия, ответственный секретарь проекта Марина Гончарук зачитала поздравительное письмо от заместителя Министра иностранных дел Украины Василия Боднара, в котором была выражена благодарность центру за реализацию проекта и развитие украинско-азербайджанских литературных отношений. Также поступило письмо от заместителя Министра культуры и информационной политики Украины Ларисы Петасюк, в котором была выражена благодарность за развитие культурного сотрудничества между странами. Марина Гончарук рассказала о реализации проекта, отметив, что издание центра перевода презентует самые важные результаты переводов Низами на украинский язык (единственная полностью переведённая поэма), а также наиболее фундаментальное научное исследование украинских ученых (монография Агатангела Крымского "Низами и его современники").

Заместитель генерального директора Национального музея литературы Украины Раиса Сенникова отметила высокий уровень системного сотрудничества с Государственным центром перевода Азербайджана, историческую важность презентуемой книги "Лейла и Меджнун".

"Издание книги будет важным шагом в развитии литературного, культурного процесса между Украиной и Азербайджаном", - сказала Сенникова.

Глава департамента науки, образования и литературы ГЦПА, переводчик, писатель Этимад Башкечид рассказал о системной работе центра, направленной на издание в Украине лучших образцов современной и классической азербайджанской литературы, а также о презентации в Азербайджане украинской литературы.

Член Национального союза писателей Украины, ученый-востоковед, тюрколог, низамивед, переводчик, доктор филологических наук Григорий Халимоненко рассказал про исследование Низами в своих трудах и процессе презентации азербайджанской классической литературы для украинских читателей.

"Важно также всестороннее изучение азербайджанской классической литературы в украинских университетах, что есть, в частности, в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Важно дальнейшее исследование украинскими учёными творчества Низами", - отметил Халимоненко.

Член правления Национального союза писателей Украины, глава объединения переводчиков при Национальном союзе писателей Украины, кавалер государственных орденов и лауреат литературных премий, писатель, переводчик Сергей Борщевский рассказал о художественной ценности перевода поэмы, которую осуществил классик украинской литературы Леонид Первомайский.

"Издание поэмы – исторически важный шаг в развитии литературного процесса между Украиной и Азербайджаном", - отметил Борщевский.

Директор Института востоковедения имени Агатангела Крымского Национальной академии наук Украины, доктор филологических наук Александр Богомолов рассказал о творчестве Низами через призму исследований украинских и зарубежных ученых, проанализировав поэму "Лейла и Меджнун" как ценное художественное произведение и важное литературное наследие не только для Азербайджана, но и для всего мира.

Директор Института украинского языка Национальной академии наук Украины, доктор филологических наук, профессор Павел Гриценко подчеркнул, что перевод поэмы "Лейла и Меджнун" - очень важный вклад в развитие и обогащение украинского языка.

"Перечитывая поэму, подумал о важности составления словаря словесных приемов и оборотов, которые использовал Леонид Первомайский при переводе произведения. Такого рода высокохудожественные переводы подтверждают важность развития сотрудничества в переводческой сфере между нашими странами, открывают новые горизонты для украинско-азербайджанских проектов", - сказал Павел Гриценко.

Профессор Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств Украины, первый министр культуры независимой Украины, кавалер государственных орденов, народная артистка Украины, драматург Лариса Хоролец продекламировала отрывок из произведения. По ее словам, данное произведение будет включено в учебный процесс студентов-театралов.

Директор издательства "Ярослав Вал", поэтесса Светлана Короненко поблагодарила ГЦПА за сотрудничество, отметив важность презентации для украинской аудитории лучших образцов современной и классической азербайджанкой литературы.

Член Национального союза писателей Украины, заслуженный деятель искусств, лауреат литературных премий, поэт, автор переводов газелей Низами Алексей Кононенко рассказал про переводы Низами на украинский язык в системе переводов азербайджанской литературы в Украине.

Начальник отдела международного сотрудничества Государственного учреждения "Украинский институт книги" Дарына Степанюк рассказала про тесное сотрудничество с ГЦПА, подчеркнув, что центр выиграл государственный грант Украины на перевод произведения выдающейся поэтессы Леси Украинки, 150-летие которой в этом году отмечают в Украине. Дарына Степанюк поблагодарила центр за тесное сотрудничество и отметила важность реализуемого проекта.

Заведующая отделом научно-библиографической информации Национальной библиотеки Украины имени В.И.Вернадского Национальной академии наук Украины Татьяна Добко рассказала о проведённом ее коллективом библиографическом исследовании "Низами Гянджеви в украинских переводах и изданиях (1917-2020)".

Профессор факультета гуманитарных наук Национального университета "Киево-Могилянская академия", доктор исторических наук Фархад Туранлы рассказал о необходимости продолжения процесса популяризации Низами в Украине.

От имени Государственного центра перевода Азербайджана были вручены грамоты за содействие в реализации проекта - директору Национального музея литературы Украины Галине Сороке, коллективу издательства "Ярославов Вал", координатору проекта Гончарук Марине и редактору книги Григорию Гусейнову.

На мероприятии присутствовали ученые, поэты, писатели, востоковеды, профессорско-преподавательский состав Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Киевского национального лингвистического университета, Киевского национального университета культуры и искусств, литературные критики, общественные деятели, студенты кафедр тюркологии. Книги будут переданы в украинские библиотеки, университеты, литературные объединения.

(Автор: Вугар Иманов)