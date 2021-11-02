Классическую музыку нельзя превращать в погоню за деньгами – советы всемирно известных вокалистов юным азербайджанцам (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку проходит мастер-класс по вокалу народного артиста Азербайджана, лауреата международных конкурсов, ведущего солиста Национальной оперы Мангейма (Германия) Аваза Абдуллаева и заслуженного артиста, лауреата международных конкурсов, солиста Академии Ла Скала (Италия) Азера Рзазаде, сообщает Trend Life.

Мастер-класс организован в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. И он является уникальной возможностью для совсем юных вокалистов получить ценные советы от всемирно известных оперных певцов. Ведь Аваз Абдуллаев и Азер Рзазаде исполняют ведущие партии во многих знаменитых оперных театрах мира, их выступления публика всегда встречает с особым интересом.

Мастер-класс проходит в рамках проекта "Поддержка молодежи" (Gənclərə dəstək), который в нынешнем году отмечает свое пятилетие. За это время было организовано множество концертных программ, музыкальных вечеров, на которых юные дарования в полной мере смогли продемонстрировать свои таланты и способности.

По словам Аваза Абдуллаева и Азера Рзазаде, проект "Поддержка молодежи" играет важную роль в формировании и развитии творческого потенциала молодых музыкантов и вокалистов.

Они отметили, что с большой радостью поделятся опытом и знаниями с юными вокалистами.

По словам Абдуллаева, подход к каждому слушателю мастер-класса будет индивидуальным, однако развитие творческих способностей вокалистов также должно опираться на развернутые познания в искусстве.

"Молодежь должна много читать, слушать, посещать музеи. Необходимо просвещаться, вокалист – это не только голос, а, прежде всего, мозги, а они должны быть развиты. В нынешнее время с таким ритмом жизни это просто необходимо. На молодежь возлагаются большие надежды, так как в мире опера переживает не лучшие времена, и необходимо возрождение. Классическую музыку нельзя превращать в погоню за деньгами, а в нынешнее время многие начинают к этому относиться как к шоу-бизнесу. Это пагубно, на первом месте должно быть служение искусству", - сказал Абдуллаев в беседе с Trend Life.

Народный артист отметил, что никогда не проводил занятия для столь юных вокалистов, ребят, которые пока не поступили в консерваторию.

"Мне интересно, в каком состоянии у нас вокальная школа. Мы готовы задать вектор, естественно, вокал это сложное искусство, им не овладеешь за одно - два занятия, но "семена" посеять необходимо", - добавил он.

Азер Рзазаде, так же как и его коллега, подчеркнул, что в первую очередь вокалист должен обладать знаниями.

"Многое засвистит от слушателей мастер-классов. Да, педагог делится информацией, знаниями, но если студент не готов их воспринимать, то ничего не получится. Мастер-класс - это совместная работа. Я сам много участвовал в различных мастер-классах, и у меня есть определенный опыт. Даю дружеские советы молодым вокалистам и сам нормально их воспринимаю от профессионалов", - сказал Рзазаде.

Отметим, что основная задача и цели проекта – выявление и поддержка молодых талантов в стране, сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства, формирование правового сознания среди отечественных музыкантов.

Программы, представляемые в рамках проекта, адресованы самой широкой аудитории с разными предпочтениями и вкусами – ценителям высокого академического стиля, поклонникам мугама, джаза, эстрадной и хоровой музыки.

Автор идеи проекта – директор филармонии, народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде, координатор – музыковед Айла Керимова-Закария.

Информационная поддержка: Trend.az, Day.az, Milli.az.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)