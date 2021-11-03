Посвящение Великой Победе Азербайджана от Мурада Гусейнова (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Приближается годовщина Великой Победы в 44-дневной Отечественной войне – 8 ноября, вписанной в нашу историю как страница славы и чести. Год назад в эти дни Азербайджан и азербайджанцы мира испытывали восторг и гордость от того, что под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева наша доблестная армия село за селом, город за городом освобождала после почти 30-летней армянской оккупации родные земли. Эта история, являющаяся символом нашей непобедимости, проникнув во все сферы культуры, привела к созданию новых великолепных произведений в различных областях искусства.

Накануне годовщины Победы директор Международного центра мугама, народный артист, пианист Мурад Гусейнов представил публике свое произведение "Посвящение", сообщает Trend Life.

Композиция посвящена памяти наших отважных сыновей, героев и шехидов, павших в 44-дневной Отечественной войне. Лирическое произведение опубликовано в аккаунтах народного артиста в соцсетях. Режиссер снятой в авторском исполнении композиции “Посвящение” - Ильгар Акпер, оператор - Эльвин Мурадханлы.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)