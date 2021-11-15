В каждой секунде 12 рисунков, но бывает 24… В Баку открылся Фестиваль латвийских анимационных фильмов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Посольство Латвии в Азербайджане в сотрудничестве с Park Cinema впервые в Азербайджане проводит Фестиваль латвийских анимационных фильмов под названием "Маленькая нация - большая анимация", сообщает Trend Life.

Открытие фестиваля прошло в кинотеатре Park Cinema (Пламенные башни), где было представлено сразу четыре картины известного режиссера латвийских анимационных фильмов Владимира Лещева - "День электрика", "В ожидании Нового года", "Дождливые дни" и "Крылья и весла".

Представитель посольства Латвии в Азербайджане Вия Буша заявила, что фестиваль является очередном мостом культуры между странами. Было отмечено, что Латвия - небольшая сверхдержава в области анимации, известная во всем мире своим визуальным стилем повествования и создателями анимации. Латвийские анимационные фильмы являются постоянными участниками международных фестивалей и неизменно добиваются успеха. Латвийская анимация предназначена как для детей, так и для взрослых, несет в себе как развлекательную, так и образовательную функцию. Фестиваль продлится до 21 ноября, каждый день будет представлено по два сеанса, всего около 50 анимаций.

Владимир Лещев рассказал о создании своих работ. Первые художества совершал на обоях в родительском доме, закончил художественную школу в Риге, занимался созданием рекламных роликов и телевизионных декораций, учился у знаменитого польского аниматора Петра Думалы, первые фильмы делал в Швеции, работал в Японии. С 2004 года профессионально работает как аниматор, его работы неоднократно становились лауреатами международных фестивалей. В 2007 году основал собственную студию "Луноход".

"Анимация позволяет вдохнуть жизнь в статичное изображение на время, которое отводит ему аниматор. То есть на время изображение перестает быть зафиксированным моментом, каким является фотография или рисунок", - говорит режиссер, для которого важное значение имеет музыка, звучащая в его фильмах.

Режиссер снимает очень короткие анимационные картины (3-7 минут), но работа над каждой занимает несколько лет: мельчайшее изменение в кадре нужно заново нарисовать. Девяносто процентов работы делается на бумаге классическим образом. В каждой секунде обычно 12 рисунков, но бывает 24. А в пятиминутный фильм нужно больше тысячи рисунков. Конечно, монтаж, композиция, обработка, цветокоррекция – это делается на компьютере, но с самого начала и до композиции – это ручная работа, рисование на бумаге. Многие ли способны в эпоху компьютерных технологий на такой тяжелый труд?

Мастер-класс Владимира Лещева в рамках фестиваля состоится 16 ноября в 15:00 в кинотеатре Park Cinema.

Для приобретения билетов https://iticket.az/events?q=&venue=163&start_date=&end_date=&price_min=&price_max=&sort=

В рамках Фестиваля на странице в Instagram Park Cinema организован конкурс. Приз - два билета от Air Baltic и два билета от Park Cinema.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)