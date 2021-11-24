Gənclərə dəstək – 5 лет! Музыкальный праздник талантливой молодежи в Филармонии (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел концерт, посвященный пятилетию проекта Gənclərə dəstək (Поддержка молодежи), сообщает Trend Life.

В концертной программе выступили лауреаты республиканских и международных конкурсов: вокалисты - Али Мурадов, Джалал Керимов, Нигяр Джалилова, Теймур Кязымов, Айтян Оруджалиев, Интигам Аллахвердиев, скрипачи - Осман Мустафазаде, Озджан Джаббари, Сура Руфат, Наргиз Гусейнзаде, виолончелисты - Вагиф Гурбанов, Джалала Исмаилзаде, пианисты - Джамаля Абдинзаде, Зюмрюд Ализаде, Иган Умид Аскерли, Мехин Залыева, Айнур Абдуллаева, исполнители - на кларнете Асим Рзазаде, на кяманче Гусейн Нагиев, исполнитель на таре Надир Гулиев.

В сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под управлением дирижера Орхана Гашимова прозвучали сочинения известных композиторов, а также произведение, написанное молодым автором Юсифом Аббасовым и Лалой Ахмедовой. В заключение выступил вокальный ансамбль Lumineux Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (художественный руководитель – заслуженный артист Наала Барателия), представив специально написанный для проекта Gənclərə dəstək гимн на музыку Пике Ахундовой и слова Айсель Керими.

Проект Gənclərə dəstək реализуется при поддержке министерства культуры и Союза студенческих молодежных организаций Азербайджана. Автор идеи проекта – директор филармонии, народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде, координатор – музыковед Айла Керимова-Закария.

Главная цель - выявление и поддержка молодых талантов в стране, сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства, формирование правового сознания среди отечественных музыкантов. Программы проекта, которые традиционно проходят несколько раз в месяц, охватывают сферы классического искусства, хоровой музыки, мугама, джаза и эстрады. В проекте приняли участие учащиеся Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Азербайджанской национальной консерватории и Гимназии искусств при вузе, Музыкального колледжа имени Асафа Зейналлы, Средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля.

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(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)