"Дама с камелиями" для бакинцев (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета 15 января состоится показ оперы "Травиата" Джузеппе Верди с участием заслуженных артистов Азербайджана Рамиля Гасымова и Инары Бабаевой, сообщает Trend Life.

Рамиль Гасымов в постановке исполнит партию Альфреда, а Инара Бабаева – Виолетты. В спектакле также заняты ведущие солисты театра.

"Травиата" - опера Джузеппе Верди на либретто Франческо Мария Пьяве по мотивам романа Александра Дюма-сына "Дама с камелиями" (1848). Впервые была поставлена 6 марта 1853 года в оперном театре Ла Фениче в Венеции, но постановка обернулась провалом. Однако после переработки вскоре стала одной из знаменитейших и популярнейших опер. Премьера переработанной оперы состоялась 6 мая 1854 года в Венеции, в Театре Сан-Бенедетто. В центре драмы - персонаж, отвергнутый обществом.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)