Актеры фильма "Асиф, Васиф, Агасиф" встретились 40 лет спустя – юбилей ансамбля Alov (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошел праздничный вечер, посвященный 10-летнему юбилею танцевального ансамбля Alov, сообщает Trend Life.

На открытии вечера прозвучал гимн Азербайджана, минутой молчания почтена память шехидов.

Выступивший создатель и руководитель ансамбля, лауреат международных конкурсов, хореограф Эмиль Панахов рассказал об истории коллектива, успехах и поделился дальнейшими планами по развитию и пропаганде танцевального искусства. Гости поздравили коллектив с юбилеем и пожелали дальнейших творческих успехов, преподнесли подарки.

В концертной программе под овации зрителей были представлены красочные композиции ансамбля Alov. В праздничном вечере также выступили танцевальный ансамбль Dəcəl qızlar под руководством народной артистки Джамили Байрамовой и коллектив Университета Хазар под руководством Сабины Исмайловой.

Самым трогательным моментом вечера стал сюрприз, преподнесенный Эмилю Панахову. Как известно, в 1983 году он снялся в детском фильме Расима Исмайлова "Асиф, Васиф, Агасиф". По сюжету, в семье трое маленьких детей: Асиф, Васиф и Агасиф. Мама против того, чтобы они ходили в детский сад. Ведь они загружены: у них и плавание, и английский язык, и акробатика, и музыка. Однажды во время прогулки папы с детьми один из братьев - Васиф присоединился к играющим в детском саду детям. После долгих поисков родители находят сына, которому было так весело со своими новыми друзьями. В результате мама и папа решают отдать всех сыновей в детский сад.

Эмиль Панахов сыграл в фильме Асифа. И, вот спустя 40 лет, он вновь встретился с исполнителем роли Агасифа – Хокумой Джалиловой, которая сыграла мальчика. Встреча получилась очень трогательной, они поделились воспоминаниями о съемках фильма, пожелали друг другу успехов.

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