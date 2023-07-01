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Салим Аббасов выступил в Баку с концертом – красивые и душевные песни (ФОТО)

Культура Материалы 1 июля 2023 09:07 (UTC +04:00)
Салим Аббасов выступил в Баку с концертом – красивые и душевные песни (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В парке Гейдара Алиева в Хатаинском районе Баку состоялся концерт заслуженного артиста Азербайджана, скрипача и певца Салима Аббасова, сообщает Trend Life.

Концертная программа прошла при организации Исполнительной власти Хатаинского района, в ней также приняли участие певец Вугар Бахтияр и пародист Рамиль Абдуллаев.

На вечере в исполнении Салима Аббасова прозвучали любимые слушателями композиции – красивые, душевные песни, создающие хорошее настроение.

На мероприятии также состоялось выступление детей шехидов 44-дневной Отечественной войны, которые прочитали патриотические стихи и впервые вместе с Салимом Аббасовым исполнили композицию "Mehriban Şuşa" (музыка Салима Аббасова, слова Фуада Ибрагимова).

Публика с интересом встретила выступления участников концерта.

Салим Аббасов выступил в Баку с концертом – красивые и душевные песни (ФОТО)
Салим Аббасов выступил в Баку с концертом – красивые и душевные песни (ФОТО)
Салим Аббасов выступил в Баку с концертом – красивые и душевные песни (ФОТО)
Салим Аббасов выступил в Баку с концертом – красивые и душевные песни (ФОТО)
Салим Аббасов выступил в Баку с концертом – красивые и душевные песни (ФОТО)
Салим Аббасов выступил в Баку с концертом – красивые и душевные песни (ФОТО)
Салим Аббасов выступил в Баку с концертом – красивые и душевные песни (ФОТО)
Салим Аббасов выступил в Баку с концертом – красивые и душевные песни (ФОТО)
Салим Аббасов выступил в Баку с концертом – красивые и душевные песни (ФОТО)
Салим Аббасов выступил в Баку с концертом – красивые и душевные песни (ФОТО)
Салим Аббасов выступил в Баку с концертом – красивые и душевные песни (ФОТО)
Салим Аббасов выступил в Баку с концертом – красивые и душевные песни (ФОТО)
Салим Аббасов выступил в Баку с концертом – красивые и душевные песни (ФОТО)
Салим Аббасов выступил в Баку с концертом – красивые и душевные песни (ФОТО)
Салим Аббасов выступил в Баку с концертом – красивые и душевные песни (ФОТО)
Салим Аббасов выступил в Баку с концертом – красивые и душевные песни (ФОТО)
Салим Аббасов выступил в Баку с концертом – красивые и душевные песни (ФОТО)
Салим Аббасов выступил в Баку с концертом – красивые и душевные песни (ФОТО)
Салим Аббасов выступил в Баку с концертом – красивые и душевные песни (ФОТО)
Салим Аббасов выступил в Баку с концертом – красивые и душевные песни (ФОТО)
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