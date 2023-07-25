Стартовали съемки фильма "В поисках Сары гялин" – проект будет также представлен на армянском языке (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта "Западный Азербайджан: материальное и культурное наследие" (победителя конкурса Агентства государственной поддержки неправительственным организациям Азербайджана) Союз кинематографистов Азербайджана (AKİ) начал съемки полнометражного документального фильма "Sari Gəlinin sorağinda" (В поисках Сары гялин), сообщили Trend Life в пресс-службе AKİ.

Автор проекта – председатель AKİ, народный артист Азербайджана Расим Балаев, автор сценария – Физули Сабироглу, режиссер – Мубариз Нагиев, оператор – Фахир Самедоглу, продюсер – Али Иса Джаббарова, линейный продюсер – Исмаил Гасымов. В проекте принимают участие известные общественные деятели, представители культуры и науки. Фильм снимается на азербайджанском языке, но будет также представлен на армянском и английском языках. В рамках проекта будет создан сайт и инфографика на армянском и английском языках.