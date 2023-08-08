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Акифу Исламзаде вручен почетный диплом Минкультуры Азербайджана

Культура Материалы 8 августа 2023 16:10 (UTC +04:00)
Акифу Исламзаде вручен почетный диплом Минкультуры Азербайджана

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В министерстве культуры Азербайджана состоялась встреча с видным представителем отечественной эстрады, известным исполнителем Акифом Исламзаде, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства. Встреча была приурочена к 75-летнему юбилею певца.

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли поздравил исполнителя с юбилеем, пожелал ему крепкого здоровья и долгих лет жизни. Затем Акифу Исламзаде был вручен почетный диплом министерства культуры Азербайджана.

На встрече было отмечено, что Акиф Исламзаде, отличающийся собственным исполнительским стилем внес вклад в развитие и обогащение школы отечественного исполнительского искусства. Наряду с эстрадным искусством, большую любовь слушателей певец завоевал исполнением азербайджанских народных песен. Исламзаде в своей творческой деятельности всегда был примером верности национальным музыкальным традициям.

Акиф Исламзаде выразил признательность за внимание к его творчеству.

Затем на встрече состоялся обмен мнениями относительно развития азербайджанского музыкального искусства.

Акифу Исламзаде вручен почетный диплом Минкультуры Азербайджана
Акифу Исламзаде вручен почетный диплом Минкультуры Азербайджана
Акифу Исламзаде вручен почетный диплом Минкультуры Азербайджана
Акифу Исламзаде вручен почетный диплом Минкультуры Азербайджана
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