Акифу Исламзаде вручен почетный диплом Минкультуры Азербайджана

БАКУ /Trend Life/ - В министерстве культуры Азербайджана состоялась встреча с видным представителем отечественной эстрады, известным исполнителем Акифом Исламзаде, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства. Встреча была приурочена к 75-летнему юбилею певца.

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли поздравил исполнителя с юбилеем, пожелал ему крепкого здоровья и долгих лет жизни. Затем Акифу Исламзаде был вручен почетный диплом министерства культуры Азербайджана.

На встрече было отмечено, что Акиф Исламзаде, отличающийся собственным исполнительским стилем внес вклад в развитие и обогащение школы отечественного исполнительского искусства. Наряду с эстрадным искусством, большую любовь слушателей певец завоевал исполнением азербайджанских народных песен. Исламзаде в своей творческой деятельности всегда был примером верности национальным музыкальным традициям.

Акиф Исламзаде выразил признательность за внимание к его творчеству.

Затем на встрече состоялся обмен мнениями относительно развития азербайджанского музыкального искусства.