Яркие образы в кино и любовь зрителей – минкультуры Азербайджана наградило Расима Балаева

БАКУ /Trend Life/ - В министерстве культуры Азербайджана состоялась встреча с видным представителем отечественного киноискусства, кавалером орденов "Шохрат", "Шараф" и "Истиглал", народным артистом Азербайджана Расимом Балаевым, сообщили Trend Life в ведомстве. Встреча была приурочена к 75-летнему юбилею народного артиста.

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, поздравив Расима Балаева с юбилеем, пожелал ему крепкого здоровья, новых творческих успехов. Народному артисту был вручен почетный диплом министерства культуры Азербайджана.

Высоко оценив вклад актера в развитие отечественного кинематографа, министр культуры отметил, что Расим Балаев завоевал глубокую любовь зрителей благодаря запоминающимся образам, которые он воплотил в многочисленных фильмах.

Было отмечено, что киноленты, в которых был занят Расим Балаев, входят в "Золотой фонд" азербайджанского кино.

В свою очередь Расим Балаев выразил признательность за внимание, оказываемое его творчеству, подчеркнув, что и впредь будет стараться вносить вклад в развитие киноискусства.