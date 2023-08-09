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Яркие образы в кино и любовь зрителей – минкультуры Азербайджана наградило Расима Балаева

Культура Материалы 9 августа 2023 10:46 (UTC +04:00)
Яркие образы в кино и любовь зрителей – минкультуры Азербайджана наградило Расима Балаева

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В министерстве культуры Азербайджана состоялась встреча с видным представителем отечественного киноискусства, кавалером орденов "Шохрат", "Шараф" и "Истиглал", народным артистом Азербайджана Расимом Балаевым, сообщили Trend Life в ведомстве. Встреча была приурочена к 75-летнему юбилею народного артиста.

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, поздравив Расима Балаева с юбилеем, пожелал ему крепкого здоровья, новых творческих успехов. Народному артисту был вручен почетный диплом министерства культуры Азербайджана.

Высоко оценив вклад актера в развитие отечественного кинематографа, министр культуры отметил, что Расим Балаев завоевал глубокую любовь зрителей благодаря запоминающимся образам, которые он воплотил в многочисленных фильмах.

Было отмечено, что киноленты, в которых был занят Расим Балаев, входят в "Золотой фонд" азербайджанского кино.

В свою очередь Расим Балаев выразил признательность за внимание, оказываемое его творчеству, подчеркнув, что и впредь будет стараться вносить вклад в развитие киноискусства.

Яркие образы в кино и любовь зрителей – минкультуры Азербайджана наградило Расима Балаева
Яркие образы в кино и любовь зрителей – минкультуры Азербайджана наградило Расима Балаева
Яркие образы в кино и любовь зрителей – минкультуры Азербайджана наградило Расима Балаева
Яркие образы в кино и любовь зрителей – минкультуры Азербайджана наградило Расима Балаева
Яркие образы в кино и любовь зрителей – минкультуры Азербайджана наградило Расима Балаева
Яркие образы в кино и любовь зрителей – минкультуры Азербайджана наградило Расима Балаева
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