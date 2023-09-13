В Баку прошел концерт, посвященный 90-летию со дня рождения выдающегося композитора Арифа Меликова (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальной академии авиации Азербайджана прошел концерт, посвященный 90-летию со дня рождения выдающегося композитора, лауреата Госпремии и кавалера государственных орденов, народного артиста Азербайджана и СССР Арифа Меликова, сообщат Trend Life.

В концертной программе выступили народная артистка Азербайджана Фидан Гаджиева, заслуженные артисты Азербайджана Рамиль Гасымов и Инара Бабаева, ханенде Кямиля Набиева, инструментальный ансамбль Qaytağı под управлением народного артиста Азербайджана Энвера Садыгова, которые исполнили произведения мастера музыки. Ведущей вечера была Ульвия Гусейнова. Было отмечено, что светлая память об Арифе Меликове, великом композиторе, выдающемся педагоге, настоящем интеллигенте и прекрасном человеке, навсегда останется в сердцах людей.

Ариф Меликов родился 13 сентября 1933 года в Баку. Выпускник Бакинского музыкального училища им. А. Зейналлы и Азербайджанской государственной консерватории (ныне - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), где он учился в классе композиции великого Гара Гараев. Ариф Меликов внес значительный вклад в сокровищницу азербайджанской симфонической и балетной музыки.

Действительный член Национальной Академии Наук Азербайджана, народный артист СССР и Азербайджана, лауреат Государственной премии и премии Гейдара Алиева, кавалер государственных орденов "Гейдар Алиев", "Независимость", "Слава", заведующий кафедрой Бакинский музыкальной академии, профессор, член Союза композиторов Азербайджана, член Союза кинематографистов Азербайджана, Народный депутат СССР.

Созданные композитором, в совершенстве освоившим современную технику композиции, с высоким профессионализмом на основе обладающей многовековой историей музыкальной культуры симфонии, балеты, оперетты, кантаты, вокальные, камерные и инструментальные произведения, как неоценимые образцы искусства, навсегда заняли место среди ценных жемчужин музыкальной сокровищницы Азербайджана. Его музыка к фильмам и драматическим спектаклям, а также романсы и песни приобрели широкую популярность в исполнении известных мастеров. Произведения Арифа Меликова, в полной мере отражающие в себе человеческие идеалы, и сегодня с большим успехом звучат за пределами страны. Композитор является автором таких балетов, как "Легенда о любви", "Сильнее смерти", "Двое на Земле", "Али-баба и 40 разбойников", "Поэма двух сердец", которые ставились на многих сценах мира. Как педагог, используя свой богатый опыт, на протяжении многих лет он вносил исключительный вклад в подготовку молодого поколения музыкантов.

Скончался 9 мая 2019 года. Похоронен на первой Аллее почетного захоронения.