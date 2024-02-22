Рамиль Гасымов посвятил проект 100-летию видного композитора Сулеймана Алескерова (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Директор Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова, заслуженный артист Азербайджана Рамиль Гасымов посвятил романс "Gözlə məni" (Жди меня) 100-летию видного композитора Сулеймана Алескерова, сообщает Trend Life.

Композиция на слова Ширзада Алиева создана в новой музыкальной аранжировке Эмина Гасанова, звукорежиссер – заслуженный работник культуры Фаиг Бабаев.

Сулейман Алескеров родился 22 февраля 1924 в городе Шуша. В 1948 году, окончив с отличием Азербайджанскую государственную консерваторию (сейчас – Бакинская музыкальная консерватория), становится директором Бакинского музыкального училища. С 1949 по 1951 год - художественный руководитель оркестра Комитета кинематографии Азербайджана. В 1951-1952 годах - руководитель ансамбля песни и танца Азербайджанской государственной филармонии (сейчас - Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева ). В 1954-1956 годах - начальник управления по делам искусства министерства культуры Азербайджана. С 1956 по 1958 годы - дирижёр оркестра азербайджанских народных инструментов. С 1958 года являлся преподавателем, а с 1968-го - доцентом консерватории. В 1958-1960 годы - художественный руководитель Республиканского комитета по телевидению и радиовещанию, затем на протяжении 11 лет, с 1960 по 1971 годы - директор и главный дирижёр Театра музыкальной комедии (сейчас – Азербайджанский государственный академический музыкальный театр).

С 1970 года возглавлял учебно-методический совет по музыкально-эстетическому воспитанию при министерстве просвещения Азербайджанской ССР. С 1991 по 2000 годы - директор Шушинского филиала консерватории, созданного по его же инициативе.

Сулейман Алескеров написал две оперы, двенадцать оперетт, две симфонии, симфонический мугам "Баяты-шираз", увертюры для симфонического оркестра, две симфонические поэмы, шесть кантат, произведения в различных жанрах для хора и оркестра народных инструментов и около 200 песен и романсов. Также он автор многих музыкальных сочинений к документальным кинолентам и художественному фильму "Улдуз". Является автором ряда учебных пособий для общеобразовательных школ. Скончался 21 января 2000 года.

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