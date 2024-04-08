Необыкновенная красота и мелодичность – концерт в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов, сообщает Trend Life.
Оркестр выступил под управлением дирижера Мустафы Ашурова.
Солисты программы - заслуженная артистка Азербайджана Наргиз Керимова, а также Раван Гачаев, Нурлана Абдуллаева, Эльшад Шихалиев, Яшар Юсуб, ашуг Самира (Самира Алиева), Анар Юсуб, Забита Алыева, Вафа Везирова, и Хоровая группа Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова (хормейстер - заслуженная артистка Азербайджана Наала Барателия).
Программа концерта была составлена из прекрасных музыкальных сочинений азербайджанских композиторов, которые нашли отклик в сердцах слушателей.
Концерт еще раз продемонстрировал необыкновенную красоту, мелодичность азербайджанской музыки. Публика бурными аплодисментами встречала каждый номер программы.
Фото - Кямран Багиров.
Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!