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Для гостей COP29 представлен балетный спектакль "Адам" мастеров Кыргызстана (ФОТО)

Культура Материалы 16 ноября 2024 22:49 (UTC +04:00)
Для гостей COP29 представлен балетный спектакль "Адам" мастеров Кыргызстана (ФОТО)
Фото: Азербайджанский государственный академический музыкальный театр

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре состоялся двухдневный показ балетного спектакля "Адам" Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, посвященного COP29, сообщает Trend Life.

Выступившие на открытии министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана Медер Машиев и заместитель министра культуры Азербайджана, народный артист Мурад Гусейнов подчеркнули, что презентация данного проекта в Баку в дни проведения 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) является значимым событием, отметили важность сплочения и солидарности во имя зеленого мира.

"Адам" - экологический балетный спектакль, созданный в 2022 году, инициативной группой молодых артистов театра "Артис" совместно с Кыргызским национальным академическим театром оперы и балета при поддержке ОО "СКЗЭ" и Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке. Балетмейстер - А.Мамбеталиева, Режиссеры - Ч.Замирбеков, А.Мамбеталиева, художник -заслуженный деятель культуры КР Ю. Нурматов, художник по костюмам - В. Олейникова, композитор - К.Календаров.

Спектакль поднимает важные вопросы экологии и восстановления природного баланса через символизм танца и музыки. Артисты раскрывают экологические и другие трудности, которые предстоит преодолеть человечеству в ХХI веке. В центре повествования борьба человека с последствиями загрязнения окружающей среды и природа, которая, несмотря на все, находит свой путь к восстановлению. Они упоминают известное высказывание: "Мы не унаследовали Землю от наших предков. Мы взяли ее в аренду у наших потомков". Эта фраза заставляет задуматься о нашем отношении к окружающей среде, последствиях нашего выбора и о том, в каком мире будут жить следующие поколения. Целью постановки спектакля является привлечение широкого общественного внимания на экологические и климатические проблемы.

Спектакль вызвал большой интерес среди делегаций иностранных государств и международных организаций, участвующих в COP29, а также жителей Баку, которые овациями встретили артистов.

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Для гостей COP29 представлен балетный спектакль "Адам" мастеров Кыргызстана (ФОТО)
Для гостей COP29 представлен балетный спектакль "Адам" мастеров Кыргызстана (ФОТО)
Для гостей COP29 представлен балетный спектакль "Адам" мастеров Кыргызстана (ФОТО)
Для гостей COP29 представлен балетный спектакль "Адам" мастеров Кыргызстана (ФОТО)
Для гостей COP29 представлен балетный спектакль "Адам" мастеров Кыргызстана (ФОТО)
Для гостей COP29 представлен балетный спектакль "Адам" мастеров Кыргызстана (ФОТО)
Для гостей COP29 представлен балетный спектакль "Адам" мастеров Кыргызстана (ФОТО)
Для гостей COP29 представлен балетный спектакль "Адам" мастеров Кыргызстана (ФОТО)
Для гостей COP29 представлен балетный спектакль "Адам" мастеров Кыргызстана (ФОТО)
Для гостей COP29 представлен балетный спектакль "Адам" мастеров Кыргызстана (ФОТО)
Для гостей COP29 представлен балетный спектакль "Адам" мастеров Кыргызстана (ФОТО)
Для гостей COP29 представлен балетный спектакль "Адам" мастеров Кыргызстана (ФОТО)
Для гостей COP29 представлен балетный спектакль "Адам" мастеров Кыргызстана (ФОТО)
Для гостей COP29 представлен балетный спектакль "Адам" мастеров Кыргызстана (ФОТО)
Для гостей COP29 представлен балетный спектакль "Адам" мастеров Кыргызстана (ФОТО)
Для гостей COP29 представлен балетный спектакль "Адам" мастеров Кыргызстана (ФОТО)
Для гостей COP29 представлен балетный спектакль "Адам" мастеров Кыргызстана (ФОТО)
Для гостей COP29 представлен балетный спектакль "Адам" мастеров Кыргызстана (ФОТО)
Для гостей COP29 представлен балетный спектакль "Адам" мастеров Кыргызстана (ФОТО)
Для гостей COP29 представлен балетный спектакль "Адам" мастеров Кыргызстана (ФОТО)
Для гостей COP29 представлен балетный спектакль "Адам" мастеров Кыргызстана (ФОТО)
Для гостей COP29 представлен балетный спектакль "Адам" мастеров Кыргызстана (ФОТО)
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