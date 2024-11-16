Для гостей COP29 представлен балетный спектакль "Адам" мастеров Кыргызстана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре состоялся двухдневный показ балетного спектакля "Адам" Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, посвященного COP29, сообщает Trend Life.

Выступившие на открытии министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана Медер Машиев и заместитель министра культуры Азербайджана, народный артист Мурад Гусейнов подчеркнули, что презентация данного проекта в Баку в дни проведения 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) является значимым событием, отметили важность сплочения и солидарности во имя зеленого мира.

"Адам" - экологический балетный спектакль, созданный в 2022 году, инициативной группой молодых артистов театра "Артис" совместно с Кыргызским национальным академическим театром оперы и балета при поддержке ОО "СКЗЭ" и Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке. Балетмейстер - А.Мамбеталиева, Режиссеры - Ч.Замирбеков, А.Мамбеталиева, художник -заслуженный деятель культуры КР Ю. Нурматов, художник по костюмам - В. Олейникова, композитор - К.Календаров.

Спектакль поднимает важные вопросы экологии и восстановления природного баланса через символизм танца и музыки. Артисты раскрывают экологические и другие трудности, которые предстоит преодолеть человечеству в ХХI веке. В центре повествования борьба человека с последствиями загрязнения окружающей среды и природа, которая, несмотря на все, находит свой путь к восстановлению. Они упоминают известное высказывание: "Мы не унаследовали Землю от наших предков. Мы взяли ее в аренду у наших потомков". Эта фраза заставляет задуматься о нашем отношении к окружающей среде, последствиях нашего выбора и о том, в каком мире будут жить следующие поколения. Целью постановки спектакля является привлечение широкого общественного внимания на экологические и климатические проблемы.

Спектакль вызвал большой интерес среди делегаций иностранных государств и международных организаций, участвующих в COP29, а также жителей Баку, которые овациями встретили артистов.

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