Во Дворце Ширваншахов открылась экокреативная выставка "Разговор с планетой", посвященная COP29 (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Ширваншахов в Баку открылась экокреативная выставка "Разговор с планетой", посвященная 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), сообщает Trend Life.

Основная цель выставки, организованная при поддержке Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" по инициативе Международного центра детской дипломатии "Дипломатия без границ", действующего при Бакинском Европейском лицее, – привлечение внимания к ответственности человека перед природой.

Выступившие открытии руководитель руководитель аппарата Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Интигам Бабаев, вице-спикер Милли Меджлиса Муса Гасымлы и директор Бакинского Европейского лицея Зульфия Вейсова подчеркнули, что подобные мероприятия играют важную роль в формировании экологического мышления у детей.

У входа во Дворец Ширваншахов посетителей выставки приветствует инсталляция "Древо мира". В экспозиции представлены работы детей в возрасте от 8 до 11 лет. В этих произведениях своеобразно выражается детская любовь и забота о природе, а также доносятся экологические проблемы Земли. В разделе выставки "Мой счастливый мир" каждый из юных творцов представляет свой взгляд на изменения в природе и экологический кризис. Представленные работы олицетворяют философские размышления о жизни в гармонии с природой и о чистом и здоровом мире для будущих поколений.

Выставка "Разговор с планетой" продлится до 30 ноября.

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