В Париже состоялся концерт азербайджанского дуэта Avey (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В концертном зале Korto Парижа состоялся концерт дуэта Avey - лауреатов международных конкурсов флейтиста Агарагима Гулиева и пианиста Эльдениза Алекперзаде, наших соотечественников, обучающихся и живущих во Франции, сообщили Trend Life в Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция – Азербайджан, ADFA).

На вечере были представлены произведения Габриэля Форе, Франка Мартина, Сергея Рахманинова, Карла Райнеке и азербайджанского классика Фикрета Амирова.

"Зал был полон зрителей, а атмосфера - поистине волшебной. Концертный дуэт Avey не только достойно представил Азербайджан, но и напомнил о важности культурной дипломатии. Музыка обладает уникальной способностью объединять людей, независимо от их происхождения или убеждений. Особенно тепло зал встретил композиции Фикрета Амирова. Его произведения, вдохновленные богатым музыкальным наследием Азербайджана, нашли отклик в сердцах зрителей. Смелое сочетание национальных мотивов с элементами европейской классики создало мощное эмоциональное воздействие, что не могло оставить равнодушным никого. Бурные аплодисменты стали ярким подтверждением того, что музыка Амирова способна говорить на универсальном языке, понятном каждому", - говорится в сообщении.

С момента своего основания в 1981 году Жаком Лагардом концерты под названием "Полдень с половиной" стали одним из самых ожидаемых событий в мире классической музыки. Их уникальный формат и богатая программа привлекают не только преданных любителей искусства, но и новое поколение слушателей. С сезона 2019–2020 года этот культурный проект возглавил Стефан Фридериш, который вдохнул в него новую энергию, сохранив при этом уважение к изначальной концепции.

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