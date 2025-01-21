"На одном дыхании"… Посвящается героям 20 Января и Карабахской войны (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре прошел показ спектакля "Bir nəfəs qədər", приуроченный 35-й годовщине кровавой трагедии 20 Января, памяти шехидов 20 Января и Карабахской войны, сообщает Trend Life.

На открытии вечера минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни во имя свободы и независимости Азербайджана. Было отмечено, что события 20 Января и победоносная Карабахская война вписаны в славную летопись страны, героизма азербайджанского народа.

Спектакль "Bir nəfəs qədər" поставлен режиссером театра Самиром Гуламовым. Автор идеи - директор театра, заслуженный деятель искусств, Алигисмет Лалаев. Сюжет повествует о матери, которая ждет сына с фронта, она верит, что он жив и скоро вернется в отчий дом.

В ролях - заслуженная артистка Нахида Оруджева, актеры Самедзаде Хасиев, Гусейн Алили, Гюльнара Абдуллаева, Гюльджахан Саламова, Амрах Дадашов, Ибрагим Ализаде, Офелия Новрузгызы, Али Керимов, Мурад Алиев, артисты балета Ирана Керимова, Ройя Мехрализаде, Кямран Гасанов.

Дирижер-постановщик и автор музыкального оформления - заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, художник-постановщик – Вюсал Рагим, балетмейстер – заслуженная артистка Лейла Агаева, концертмейстер – Кямиль Гасанов, ассистенты режиссера – Севиндж Мамедова и Амрах Дадашев. В спектакле использованы произведения выдающегося композитора, народного артиста СССР Фикрета Амирова, а также композиция молодого пианиста, президентского стипендиата Кямиля Гасанова.

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