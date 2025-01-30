Море, небо, любовь Наби Хазри – 100-летие Мастера поэзии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева в Баку состоялся литературно-музыкальный вечер "Dəniz, göy, məhəbbət" (Море, небо, любовь), посвящённый 100-летнему юбилею народного поэта Азербайджана, общественного деятеля, лауреата Государственных премий Наби Хазри (Наби Бабаева), сообщает Trend Life.

Секретарь Союза писателей Азербайджана, писатель-драматург Ильгар Фахми рассказал о жизни и творчестве народного поэта Наби Хазри, привнесшего в национальную поэзию уникальный художественный язык. Выдающийся мастер слова обогатил литературу новыми поэтическими образами, воспевая чистоту духовного мира человека и призывая жить высокими идеалами. Поэзия Наби Хазри, воспевающая красоту природы и прививающая чувство привязанности к родной земле, характеризуется глубоким лиризмом и философским отношением к жизни. Его стихи стали источником вдохновения также и для композиторов. Именно под влиянием ритмичной, эмоциональной гармонии этих стихов наши композиторы создали много прекрасных песен. Драматические произведения Наби Хазри с успехом ставились в азербайджанских театрах и снискали славу автору.

Арзу Бабаев, сын Наби Хазри, поделился воспоминаниями об отце, который всегда болел душой за родную землю и которому, к большому сожалению, не суждено было увидеть освобождение Карабаха. В своих стихах Наби Хазри словно тосковал по нашей будущей победе и в то же время видел ее - эти эмоции были поэтическим вкладом в боевой дух нашего народа, веру в его будущее. Наби Хазри осуществлял плодотворную деятельность также как общественный деятель, многое сделал для пропаганды национальной культуры в зарубежных странах.

Была выражена благодарность за организацию вечера, подчеркнута роль государства в признании заслуг поэта, сохранения его творческого наследия.

В концертной программе выступили известные деятели культуры и искусства, были представлены фотоматериалы и видеоинсталяции.

Фото – Рамин Асланов.

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