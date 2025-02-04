85-летний юбилей Джаннет Селимовой отметили спектаклем "Не та, так эта" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре прошел вечер, посвященный 85-летию видного режиссера, кавалера государственных орденов "Шохрат" и "Шараф", народной артистки Джаннет Селимовой, сообщает Trend Life.

На вечере состоялся показ музыкальной комедии "O olmasın, bu olsun" ("Не та, так эта", известная также под названием "Мешади Ибад"), поставленный Джаннет Селимовой по одноименному произведению великого композитора Узеира Гаджибейли.

Заместитель директора театра, доктор философии по искусствоведению Вяфа Мухаджирова от имени руководства театра и коллектива поздравила юбиляра, рассказав о жизни и творчестве Мастера, занимающего важное место в истории азербайджанской культуры.

Было отмечено, что как ярчайший представитель азербайджанского театрального искусства Джаннет Селимова всегда отличалась самобытностью и неординарностью в творчестве, ее сценические постановки имели большой успех как в нашей стране, так и за рубежом. Заслуженный артист Акбар Ализаде также добрыми словами поделился о своем учителе-новаторе Джаннет Селимовой, рассказав о плодотворной деятельности в театральной сфере, о ее неоценимой роли в формировании актерско-режиссерской школы. Юбиляру был вручен диплом театра и букеты цветов. Джаннет Селимова выразила искреннюю признательность за добрые слова и пожелания.

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