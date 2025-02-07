Февральские концерты в Баку - зимняя классика

БАКУ /Trend Life/ - В этом месяце в Зале камерной и органной музыки (Кирха) при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева пройдет ряд концертов, сообщает Trend Life.

18 февраля пройдет концерт Азербайджанского государственного струнного квартета под названием «Вечер камерной музыки». В программе будут представлены струнный квартет (си минор, ор. 11) С. Барбера и 14-й струнный квартет «Смерть и девушка» (ре минор) Ф. Шуберта.

20 февраля на мероприятии, посвященном музыке эпохи барокко, слушатели совершат путешествие в древнюю эпоху. В музыкальном вечере примут участие солисты Хуршид Абдуллаева (клавесин) и Ильхам Назаров (контратенор), которые исполнят произведения А. Вивальди, И. С. Баха, Д. Скарлатти, Г. Ф. Генделя, Г. Б. Платти и Д. Чимарозы.

21 февраля состоится «Вечер камерной музыки» с участием артистов Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли. В программе прозвучат произведения азербайджанских и европейских композиторов.

26 февраля пройдет вечер органной музыки, посвященный памяти жертв Ходжалинского геноцида. В мероприятии примет участие студенческий оркестр Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (художественный руководитель и дирижер Узеир Мамедов). Солистами вечера станут заслуженные артисты Фарида Мамедова (сопрано) и Ильхам Назаров (контратенор), а также лауреаты международных конкурсов, органисты Нигяр Мамедова и Алигейдар Айдын. В программе прозвучат произведения И. С. Баха, Дж. Б. Перголези, Т. Альбинони, Й. Гайдна, Ф. Листа и Г. Гараева. Художественный руководитель концерта — заслуженный деятель искусств, профессор Тахира Ягубова.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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