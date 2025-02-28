Любовь Лейли и Меджнуна в искусстве пантомимы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта “Музыка в музее” Национального музея искусств Азербайджана очередной вечер был посвящен 140-летнему юбилею великого азербайджанского композитора, основоположника современного профессионального музыкального искусства Азербайджана, создателя первой оперы на Востоке, ученого-музыковеда Узеира Гаджибейли, сообщает Trend Life.

В концертной программе, представленной Международным центром мугама - Хоровым коллективом имени Джахангира Джахангирова под художественным руководством заслуженного педагога Тараны Юсифовой и солистами были представлены композиции из оперы "Лейли и Меджнун" и музыкальной комедии "Аршин мал алан", а также другие бессмертные произведения выдающегося Мастера.

В пантомимном спектакле с участием студентов Азербайджанского государственного университета культуры и искусств были воплощены образы из оперы "Лейли и Меджнун". Концертная программа сопровождалась бурными аплодисментами зрителей.

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