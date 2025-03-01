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Молодые таланты Карабахского университета из Ханкенди выступили с концертом в Баку (ФОТО)

Культура Материалы 1 марта 2025 15:20 (UTC +04:00)
Молодые таланты Карабахского университета из Ханкенди выступили с концертом в Баку (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку была представлена очередная концертная программа финалистов Телевизионного конкурса "Əhsən", сообщает Trend Life.

На вечере выступил ансамбль "Uzundərə" под художественным руководством народного артиста, доцента факультета искусств Карабахского университета Эльшана Мансурова. Коллектив "Uzundərə" составляют молодые таланты Карабахского университета - высшего учебного заведения в городе Ханкенди.

Зрители с интересом встретили выступление музыкантов, которые исполнили произведения Гаджи Ханмамедова, Ахсана Дадашова и мугамы.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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Молодые таланты Карабахского университета из Ханкенди выступили с концертом в Баку (ФОТО)
Молодые таланты Карабахского университета из Ханкенди выступили с концертом в Баку (ФОТО)
Молодые таланты Карабахского университета из Ханкенди выступили с концертом в Баку (ФОТО)
Молодые таланты Карабахского университета из Ханкенди выступили с концертом в Баку (ФОТО)
Молодые таланты Карабахского университета из Ханкенди выступили с концертом в Баку (ФОТО)
Молодые таланты Карабахского университета из Ханкенди выступили с концертом в Баку (ФОТО)
Молодые таланты Карабахского университета из Ханкенди выступили с концертом в Баку (ФОТО)
Молодые таланты Карабахского университета из Ханкенди выступили с концертом в Баку (ФОТО)
Молодые таланты Карабахского университета из Ханкенди выступили с концертом в Баку (ФОТО)
Молодые таланты Карабахского университета из Ханкенди выступили с концертом в Баку (ФОТО)
Молодые таланты Карабахского университета из Ханкенди выступили с концертом в Баку (ФОТО)
Молодые таланты Карабахского университета из Ханкенди выступили с концертом в Баку (ФОТО)
Молодые таланты Карабахского университета из Ханкенди выступили с концертом в Баку (ФОТО)
Молодые таланты Карабахского университета из Ханкенди выступили с концертом в Баку (ФОТО)
Молодые таланты Карабахского университета из Ханкенди выступили с концертом в Баку (ФОТО)
Молодые таланты Карабахского университета из Ханкенди выступили с концертом в Баку (ФОТО)
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