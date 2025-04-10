Под звуки музыки в Баку… Смерть и девушка (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт под названием «Вечер камерной музыки» Азербайджанского государственного струнного квартета, сообщает Trend Life.

В программе прозвучали струнный квартет b-moll (соч.11) С. Барбера и струнный квартет №14 d-moll «Смерть и девушка» Ф. Шуберта.

Несмотря на то, что обе композиции сложные, исполнители справились со своей задачей с удивительной легкостью. Исключительный профессионализм, зрелый художественный вкус, высокая требовательность к себе - все это отличает участников Азербайджанского государственного струнного квартета. И, конечно же, исполненные произведения были встречены несмолкающими аплодисментами слушателей.

Квартет представит более широкий и разнообразный репертуар на предстоящих концертах.

Следует отметить, что Азербайджанский государственный струнный квартет был создан в 1998 году. Его репертуар богат классическими и современными произведениями азербайджанских и зарубежных композиторов. В состав струнного квартета входят лауреат республиканских и международных конкурсов Назрин Асланлы (I скрипка), Хаяла Абдуллаева (II скрипка), заслуженные артисты Азербайджана Вахтанг Иманов (альт) и Алексей Милтых (виолончель).

Фото – Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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