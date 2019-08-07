Анна Нетребко прилетела в Баку поздравить свекровь с юбилеем (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Звезды мировой оперы - народная артистка России Анна Нетребко, народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов прилетели в Баку, сообщает Trend Life со ссылкой на Instagram артистов.

Супружеская чета прилетела в столицу Азербайджана, чтобы поздравить маму Юсифа Эйвазова с юбилеем.

"Поздравляли мамочку с юбилеем! Здоровья тебе, счастливых лет, прекрасного настроения! Спасибо за то, что ты в нас вложила, за то, что привила очень важные жизненные принципы и очень важные качества, которыми должен обладать человек! Был очень счастлив видеть свою большую, любимую, красивую семью - братьев, сестёр, тётушек, очень скучали", - написал Юсиф Эйвазов в Instagram, поделившись семейными фотографиями с торжества.

"С 75-летним юбилеем дорогая Шафига ханум! Здоровья Вам, энергии и многих счастливых лет! Ваша русско-азербайджанская семья Вас любит", - отметила на своей странице Анна Нетребко.

Наряду с этим, в сторис Instagram Нетребко поделилась несколькими кадрами вечернего Баку, которые, вероятнее всего, сделала во время прогулки по городу.

Анна Нетребко – драматическое сопрано. Примадонна современной оперной сцены, лауреат Государственной премии России. Она стала первым классическим музыкантом, вошедшим в число самых влиятельных людей рейтинга Time 100 от Time Magazine. Была названа лучшей певицей 2017 года на International Opera Awards в Лондоне. В июле 2017 года журнал Forbes признал Анну Нетребко лидером рейтинга самых высокооплачиваемых музыкантов России.

Юсиф Эйвазов - драматический тенор. Лауреат и обладатель Гран-при ряда международных конкурсов, Почётной медали имени Джанандреа Гаваццени. Блистает на мировых сценах вместе с коллективами миланской оперы "Ла Скала" и Королевской оперы Монте-Карло.

(Автор: Джани Бабаева)

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