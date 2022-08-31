Как сложилась судьба дочери Галины Польских и Фаика Гасанова, трагически погибшего в ДТП – история одной любви (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Это была короткая, но яркая история любви, которая и по сей день бередит душу 82-летней известной российской актрисы Галины Польских. Прошло столько лет, но она до сих считает себя где-то виноватой в этой трагической смерти. Она уверена, будь она рядом, с мужем ничего бы не случилось. Представляем читателям Trend Life историю удивительной любви Галины Польских и Фаика Гасанова.

Фаик и Галина познакомились еще во время учебы во ВГИКЕ в Москве, в 1959 году. Фаик (сын режиссера Агарзы Гулиева) учился на третьем курсе режиссёрского факультета, а Галина только поступила на актерский. Все парни заглядывались на молодую красивую первокурсницу, признавались в любви. Но Галине понравился только Фаик - статный молодой человек заполучил сердце девушки и вскоре стал ее мужем. Его горячий темперамент и высокий интеллект очаровывал. Белокурая красавица и жгучий брюнет, они стали самой яркой парой ВГИКа и в том же году поженились. Ему было 22 года, а ей 18. Можно сказать, что это была любовь с первого взгляда двух молодых и талантливых людей, делающих свои первые шаги к будущему, воплощению мечты. Но не каждому это было суждено…

Из воспоминаний Галины Польских, которая тогда жила с бабушкой (рано осталась без родителей, отец в 1942 году погиб на фронте, а через пять лет мать умерла от туберкулеза):

"Во ВГИКе за мной сразу начал ухаживать Фаик Гасанов. Подсаживался ко мне в столовой: "Как приятно вас видеть!" Я ужасно смущалась, хотя он мне тоже нравился. Красавец-бакинец, эрудированный, начитанный, собирал редкие пластинки, книги, интересовался живописью. Я слушала его, раскрыв рот, когда он рассказывал про Андрея Белого, Сашу Черного или Кафку, еще про каких-то поэтов, которых я тогда не знала. Ухаживал очень красиво. Ночевал на лестнице в моём подъезде, чтобы утром ехать со мной в институт. Как оказалось, пока я спала, с разрешения бабушки он измерил потихоньку размер моего пальца, купил два обручальных кольца. Как-то возвращаюсь я домой после занятий, а бабушка такая довольная, сидит дымит (она курила крепкие сигареты): "Кавалер твой приходил". - "Кто?" - "На турка похож. И одет как они: узкие брюки, платок под горло завязан". Это Фаик, оказалось, приходил к бабушке просить моей руки".

И получила предложение руки сердца в весьма романтичной обстановке.

"Он спросил меня: "О чем ты мечтаешь?" - "Побывать на море, полететь на самолете и еще хочу красное пальто!" И все три желания Фаик исполнил. Тут же занял денег и купил мне в комиссионке красное пальто, а потом мы с ним полетели отдыхать в Ялту. Там все и решилось. А по возвращении в Москву мы расписались, и Фаик перебрался из общежития в нашу с бабушкой комнатку. Фаик иногда приводил Владимира Высоцкого к нам в дом: он записывал на магнитофонные бобины его первые песни. Василия Шукшина первый раз увидела в военной гимнастёрке, в сапогах, желваки на лице... Но муж мне тогда сказал: "Запомни, это талантище, мы ещё им гордиться будем".

А вскоре, 2 ноября 1960 года, у них родилась дочь Ирада. Однажды, когда молодая мама стала кормить малышку, он стоял рядом и из глаз его непроизвольно лились слёзы счастья и умиления. Хотя жили они в коммуналке, с маленьким ребенком, семейные отношения только крепли - молодые друг в друге души не чаяли. В 1962 году Галину пригласили сняться в фильме "Дикая собака Динго", где она в 22 года сыграла 14-летнюю школьницу Таню. Успех фильма был потрясающим! Фильм был удостоен главных наград международных кинофестивалей в Венеции, Вене и Лондоне. Сам Папа Римский отметил героиню Польских как "чистую, святую девочку" и сказал, что это "лучший фильм о детской любви, который он видел". Галина стала знаменитостью, посыпались предложения, роли в фильмах, среди которых культовый "Я шагаю по Москве", и актриса стала звездой советского кинематографа. А Фаик, сняв дипломный фильм "Тайна" о приключениях ребят из пионерского лагеря во время летнего турпохода, вернулся на родину и стал работать на Бакинской киностудии.

Несмотря на популярность, Галина переехала к мужу в Баку. Фаик старался, чтобы жена и 4-летняя дочка ни в чем не нуждались. Он выполнял все прихоти Галины. Мама Фаика и все его родственники обожали русскую красавицу, а Польских считала Баку второй родиной.

Галина Польских: "Фаик получил диплом и распределение на Бакинскую киностудию и мы поехали. Год жили в Баку. Но так получилось, что мой день рождения в Азербайджане мы не отмечали. А вот день рождения моей бабушки отмечали прекрасно! Бакинцы - очень гостеприимные, добрые и радушные люди. В том числе и наши с мужем родственники - истинные азербайджанцы. Всегда красиво накрывают стол, очень вкусно готовят. Это полное удовольствие - попасть в гости к бакинцам…У нас был типично бакинский дом, с верандой, верёвки для белья протянуты и мне так нравилось, что все живут дружно, угощают друг друга, перенимают рецепты. Я очень любила его семью и его маму. Кстати, моя дочь Ирада готовит в Москве азербайджанскую долму. Ее муж очень любит это блюдо".

Однако в Баку работа у Фаика не заладилась. Как вспоминали коллеги, отношения сложились неровные - внешне Фаик казался стеснительным, нередко краснел от смущения, но внутренне был очень амбициозным, подчас даже высокомерным. Он решил уехать на работу в Одессу, а Галина вернулась в Москву. Казалось, все складывается так счастливо и благополучно, но мир киносъемок оказался полон страстей, которые полностью поглотили молодую звезду. Частые съемки, поездки, в том числе за рубеж, толпы поклонников, слухи о романтических отношениях постепенно стали вносить разлад в семейную жизнь. В общем, все закончилось трагически. Это произошло в 1965 году под Одессой - Фаик попал под трамвай недалеко от киностудии, где снимал свой фильм. Ему было всего 28 лет…

Из воспоминаний режиссера Станислава Чаплина: "Фаик вдали от дома начал пить, появились женщины на стороне. Все кончилось трагической смертью: в Одессе после скандала с мужем любовницы выскочил нетрезвым на улицу, попал под трамвай и ему отрезало ноги. Я тогда Гале не позвонил, понимал: она чувствует свой грех. Галя ведь жертва страстей. Недаром она говорила: "Не была бы актрисой, стала бы официанткой, потому что на официанток всегда смотрят".

Галина Польских: "Когда в Челябинске я приступила к новой работе - в фильме моего учителя Сер­гея Герасимова "Журналист", пришла весть о смерти бабушки. Режиссер отпустил меня на похороны, еще и свою ассистентку со мной отправил и по организации помог. В Челябинск я вернулась уже вместе с Ирадой, ведь оставить девочку было не на кого, Фаик жил в Одессе, в Москве у него не получилось найти работу. А через полторы недели снова приходит страшное известие: Фаик погиб. К тому моменту наши отношения с мужем давно разладились, у каждого была своя жизнь, но я, конечно, хотела с ним попрощаться, поддержать свекровь. Только вот на этот раз Герасимов меня не отпустил, сказал, что поездка была бы тяжелой, а я еще от потери бабушки не отошла, к тому же мне надо заботиться о ребенке. Но на сорок дней в Баку мы с Ирадой полетели. Там я на время оставила дочку свекрови, она всю жизнь мне помогала, а я ее очень любила и звала мамой Лидой".

Только после смерти мужа Галина Польских поняла, как сильно она его любила. Она вспоминала все разлуки с ним, как хотела обнять его или хотя бы увидеть. Спасала только забота о дочери, которая как две капли воды походила на своего отца, и после его гибели стала утешением для матери. И, конечно же, работа, так как была очень востребованной. Однако на протяжении двух лет она ни с кем не встречалась, все ухаживания прерывала.

Во второй раз актриса вышла замуж в 1967 году за режиссера Александра Сурина, тогда она снималась в его картине "Баллада о комиссаре". Он был сыном генерального директора "Мосфильма" Владимира Сурина. Родилась дочь Маша. Но семейная жизнь не сложилась и через год пара рассталась.

Несмотря на сложные отношения с Фаиком и его трагическую смерть, Галина все еще продолжала поддерживать отношения со свекровью. А в 1970 году даже пригласила на съемки фильма "Тени исчезают в полдень".

Галина Польских: "В тайгу я взяла обеих девочек и маму Лиду. Поселили нас в глухой деревне, там медведи бродили. Как-то я разговорилась с соседкой. "А у меня, — говорит, — прошлым летом медведь корову задрал". Страшно, конечно, было. Но актерская жизнь вообще сильно отличается от той идиллической картинки, какую я себе в юности воображала".

Дочь Ирада в школьные годы занималась спортом на профессиональном уровне. Также она участвовала в спектаклях театральной студии, но в дальнейшем актрисой стать не захотела. Окончила киноведческий факультет ВГИКа, стала работать режиссером. Вышла замуж за российского продюсера многих телесериалов Артура Хабарова. Дочь от второго брака - Маша училась в Университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы, занималась бизнесом, вышла замуж за ливанца. Внук - Филипп Шеббо в Лондоне получил хорошее образование, знает английский и арабский языки. В 2011 году с 19-летним внуком актрисы случилось несчастье, когда он гостил на каникулах в Москве. Во время езды на мотоцикле Филипп врезался в отбойник. Чтобы спасти юношу, врачи ампутировали ему ногу. Галина Польских винила себя в инвалидности внука: это она подарила любимому внуку мотоцикл. В эти мгновения она вновь и вновь вспоминала Фаика, попавшего под трамвай…

За свою творческую жизнь Галина Польских воплотила более 250 образов в различных амплуа в театре и кино. И что бы ни происходило в ее жизни, любовь к Баку она по сей день хранит в своем сердце. В Баку в последний раз была в 2016 году со спектаклем "Хочу купить вашего мужа" Московского театра "ОК". Кстати, приезжала с дочерью Ирадой.

Галина Польских: "У нас в Баку осталась комната в квартире старого дома. Когда мы приезжали в Баку в 2016 году, ходили с дочкой, навещали наш старый дом на улице Полухина. Мы поднялись в квартиру, там уже жили другие люди, посмотрели, погоревали... Ностальгия большая связана и с этим местом, и с городом. Многое вспомнили… Баку - мой родной город. Мой муж - бакинец, моя свекровь и все его родные - это мои самые дорогие родственники. Раньше мы часто бывали в Баку, сейчас, конечно, реже. Для нас Баку - это второй дом. После завершения показа мы с родственниками пошли гулять по ночному Баку. Это просто сказка! Баку очень изменился. Все сделано со вкусом. Современный город и в то же время он сохраняет свой национальный стиль. А люди, какие добрые и отзывчивые. Для меня Азербайджан это мое, родное, и желаю Баку дальнейшего процветания и всех благ!"

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