Radio Lider 107 FM выходит на новую волну преобразований – генеральный продюсер Азер Бей

БАКУ /Trend Life/ - Радио по праву считается одним из величайших изобретений человечества, которое позволило преодолеть пространственные барьеры между людьми, отправлять и получать информацию на огромные расстояния практически мгновенно. Роль радио в современном мире велика. Но, как известно, прогресс не стоит на месте, и сфера радио также развивается в соответствии с современными требованиями.

Таким является Radio Lider 107 FM (Jazz FM), которое выходит на новую волну преобразований и подарит слушателям самые яркие впечатления от качественной музыки и передач, сказал в интервью Trend Life генеральный продюсер Азер Бей.

Азер Бей, радиоведущий с 15-летним стажем и ведущий передач "Tet--а-tet" и "Tezdən oyan" на Lider TV, который был недавно назначен на эту должность, рассказал о проделанной работе и поделился планами на будущее.

Radio Lider 107 FM, самое любимое радио для изысканного слушателя, было создано президентом телерадиокомпании Lider Адалятом Алиевым 15 ноября 1999 года. Переход 107 FM на формат "Jazz Radio" стал, безусловно, одним из шагов к возрождению и пропаганде джаз-культуры в Азербайджане. Так, в 2004 году в названии радиостанции появилось заветное слово "джаз", что сыграло ведущую роль в популяризации джаза в Азербайджане. Сегодня Radio Lider 107 FM уже значительно расширяет свою плодотворную деятельность.

"Со дня своего создания Radio Lider 107 FM отдавало предпочтение качественной музыке, в основном джазовой. Многое стало новшеством для отечественного радиоэфира – были организованы живые выступления джазменов с мировым именем и наших известных музыкантов, шли прямые трансляции с международных джаз-фестивалей, различные концерты, тематические передачи, образовательно-познавательные проекты и новости из мира джазовой музыки. Помимо известных мировых джазовых композиций, на радио звучит и национальная джазовая музыка.

Роль радио в современном мире по-прежнему велика - оно все еще является близким к потребителю и динамично развивающимся СМИ, при этом возникновение новых медийных технологий и актуальность происходящих событий, современные требования заставляют его меняться. Не меняется лишь его роль - это по-прежнему наиболее близкое к потребителю СМИ, сопровождающее его в течение всего дня и являющееся источником информации, музыки, приятным собеседником и эмоциональным фоном для слушателя", - сказал Азер Бей.

Во время 44-дневной Отечественной войны - победоносного освобождения ранее оккупированных армянскими агрессорами территорий Азербайджана слушателям вместо джазовой музыки были представлены национальные патриотические композиции.

"Радио, как и другие виды СМИ, несет в себя также пропагандистскую миссию. Поэтому в период Отечественной войны мы поменяли формат и 24 часа в сутки транслировали в эфире исключительно национальные патриотические композиции, что было высоко оценено и воспринято слушателями нашего радио. Это было очень важно для пропаганды и поддержания высокого духа среди населения, которое всячески поддерживало нашу доблестную армию. Эта тенденция была продолжена и после Победы. В последние нескольких недель мы вновь вернулись в джазовый формат, но решили провести качественные преобразования, так как имелись определенные проблемы. В числе новшеств на Международный женский день - 8 Марта и на праздник Новруз нами были подготовлены джинглы (ред. джингл - музыкальный или вокальный продакшн-элемент оформления радио- или телеэфира, представляющий собой короткую законченную музыкальную фразу с вокальной пропевкой. Большая часть джинглов носит идентификационный характер, то есть позиционирует станцию в эфирном пространстве), которые вызвали большой интерес слушателей. Кроме того, так как у нас джазовый формат, были подготовлены джинглы для соответствующих композиций", - сказал генеральный продюсер Radio Lider 107 FM.

В ближайшее время будет усилена материально-техническая база, значительно расширена музыкальная база, представлены новые передачи.

"На нашей радиоволне будут также представлены хиты всех времен в различных жанрах музыкального искусства, а именно классики, эстрады, рока, регги, ар-н-би, блюза и т. д. Причем, это будут элитарные национальные и зарубежные хиты, которые люди любят годами, а не "однодневки". К композициям будут подготовлены соответствующие джинглы. Еще один важный момент. Те, у кого нет радиоприемника, могут скачать наше мобильное приложение к себе на гаджет с Play Store и слушать на своем мобильном телефоне. Также идет процесс ребрендинга нашего логотипа, который будут олицетворять единство прошлого и настоящего Radio Lider 107 FM, обновляется интерьер и дизайн студии. В радиовещании будет представлено пять новых передач, утренние и вечерние шоу-программы. Преобразования значительно расширят аудиторию наших слушателей и выведут Radio Lider 107 FM на более качественный уровень вещания", - добавил Азер Бей.

(Автор: Вугар Иманов)