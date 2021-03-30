Radio Lider 107 FM выходит на новую волну преобразований – генеральный продюсер Азер Бей

Интервью 30 марта 2021 18:44 (UTC+04:00)
Radio Lider 107 FM выходит на новую волну преобразований – генеральный продюсер Азер Бей

БАКУ /Trend Life/ - Радио по праву считается одним из величайших изобретений человечества, которое позволило преодолеть пространственные барьеры между людьми, отправлять и получать информацию на огромные расстояния практически мгновенно. Роль радио в современном мире велика. Но, как известно, прогресс не стоит на месте, и сфера радио также развивается в соответствии с современными требованиями.

Таким является Radio Lider 107 FM (Jazz FM), которое выходит на новую волну преобразований и подарит слушателям самые яркие впечатления от качественной музыки и передач, сказал в интервью Trend Life генеральный продюсер Азер Бей.

Азер Бей, радиоведущий с 15-летним стажем и ведущий передач "Tet--а-tet" и "Tezdən oyan" на Lider TV, который был недавно назначен на эту должность, рассказал о проделанной работе и поделился планами на будущее.

Radio Lider 107 FM, самое любимое радио для изысканного слушателя, было создано президентом телерадиокомпании Lider Адалятом Алиевым 15 ноября 1999 года. Переход 107 FM на формат "Jazz Radio" стал, безусловно, одним из шагов к возрождению и пропаганде джаз-культуры в Азербайджане. Так, в 2004 году в названии радиостанции появилось заветное слово "джаз", что сыграло ведущую роль в популяризации джаза в Азербайджане. Сегодня Radio Lider 107 FM уже значительно расширяет свою плодотворную деятельность.

"Со дня своего создания Radio Lider 107 FM отдавало предпочтение качественной музыке, в основном джазовой. Многое стало новшеством для отечественного радиоэфира – были организованы живые выступления джазменов с мировым именем и наших известных музыкантов, шли прямые трансляции с международных джаз-фестивалей, различные концерты, тематические передачи, образовательно-познавательные проекты и новости из мира джазовой музыки. Помимо известных мировых джазовых композиций, на радио звучит и национальная джазовая музыка.

Роль радио в современном мире по-прежнему велика - оно все еще является близким к потребителю и динамично развивающимся СМИ, при этом возникновение новых медийных технологий и актуальность происходящих событий, современные требования заставляют его меняться. Не меняется лишь его роль - это по-прежнему наиболее близкое к потребителю СМИ, сопровождающее его в течение всего дня и являющееся источником информации, музыки, приятным собеседником и эмоциональным фоном для слушателя", - сказал Азер Бей.

Во время 44-дневной Отечественной войны - победоносного освобождения ранее оккупированных армянскими агрессорами территорий Азербайджана слушателям вместо джазовой музыки были представлены национальные патриотические композиции.

"Радио, как и другие виды СМИ, несет в себя также пропагандистскую миссию. Поэтому в период Отечественной войны мы поменяли формат и 24 часа в сутки транслировали в эфире исключительно национальные патриотические композиции, что было высоко оценено и воспринято слушателями нашего радио. Это было очень важно для пропаганды и поддержания высокого духа среди населения, которое всячески поддерживало нашу доблестную армию. Эта тенденция была продолжена и после Победы. В последние нескольких недель мы вновь вернулись в джазовый формат, но решили провести качественные преобразования, так как имелись определенные проблемы. В числе новшеств на Международный женский день - 8 Марта и на праздник Новруз нами были подготовлены джинглы (ред. джингл - музыкальный или вокальный продакшн-элемент оформления радио- или телеэфира, представляющий собой короткую законченную музыкальную фразу с вокальной пропевкой. Большая часть джинглов носит идентификационный характер, то есть позиционирует станцию в эфирном пространстве), которые вызвали большой интерес слушателей. Кроме того, так как у нас джазовый формат, были подготовлены джинглы для соответствующих композиций", - сказал генеральный продюсер Radio Lider 107 FM.

В ближайшее время будет усилена материально-техническая база, значительно расширена музыкальная база, представлены новые передачи.

"На нашей радиоволне будут также представлены хиты всех времен в различных жанрах музыкального искусства, а именно классики, эстрады, рока, регги, ар-н-би, блюза и т. д. Причем, это будут элитарные национальные и зарубежные хиты, которые люди любят годами, а не "однодневки". К композициям будут подготовлены соответствующие джинглы. Еще один важный момент. Те, у кого нет радиоприемника, могут скачать наше мобильное приложение к себе на гаджет с Play Store и слушать на своем мобильном телефоне. Также идет процесс ребрендинга нашего логотипа, который будут олицетворять единство прошлого и настоящего Radio Lider 107 FM, обновляется интерьер и дизайн студии. В радиовещании будет представлено пять новых передач, утренние и вечерние шоу-программы. Преобразования значительно расширят аудиторию наших слушателей и выведут Radio Lider 107 FM на более качественный уровень вещания", - добавил Азер Бей.

(Автор: Вугар Иманов)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Глава МИД Азербайджана в Душанбе встретился с президентом Афганистана (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана в Душанбе встретился с президентом Афганистана (ФОТО)
Армяне обвиняют США и Великобританию в шпионаже
Армяне обвиняют США и Великобританию в шпионаже
Глава МИД Азербайджана встретился с пакистанским коллегой (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана встретился с пакистанским коллегой (ФОТО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Российский «Нэфис Косметикс» намерен увеличить объём поставок в Туркменистан Бизнес 19:01
Центробанк Туркменистана объявил тендер на техобслуживание Тендеры 18:51
Назван состав сборной Азербайджана на чемпионате Европы в Сочи Общество 18:48
Узбекско-корейское СП объявило тендер на авиаперевозку груза Тендеры 18:47
Radio Lider 107 FM выходит на новую волну преобразований – генеральный продюсер Азер Бей Интервью 18:44
Консорциум «Хазар» в Туркменистане объявил тендер на приобретение оборудования Тендеры 18:43
ОАО «Азеришыг» подписало контракт на сумму свыше 4 млн манатов Бизнес 18:43
Ввезенная из Ирана в Азербайджан корица оказалась непригодной для употребления Общество 18:42
В Агдамском районе заново отстраиваются разрушенные армянами дома – репортаж Trend TV Азербайджан 18:37
Сокращение выбросов CO2 станет руководящим принципом сотрудничества ЕС и Азербайджана Энергетика 18:33
Минфин Азербайджана выставил на торги краткосрочные облигации Финансы 18:25
Начаты работы по созданию Центра DOST в Шуше Азербайджан 18:19
Село Диваналылар Физулинского района (ФОТО) Азербайджан 18:13
Глава МИД Азербайджана в Душанбе встретился с президентом Афганистана (ФОТО) Политика 18:11
Микаил Джаббаров назвал цели присоединения Азербайджана к сети центров IV промышленной революции Бизнес 18:05
Volkswagen подтвердил смену названия компании в США Европа 17:59
Азербайджан сократил экспорт фундука Бизнес 17:56
Выплаты страховых компаний Азербайджана увеличились более чем вдвое Финансы 17:52
Азербайджанские специалисты освоили новую технологию ремонта современных поездов Транспорт 17:49
Глава Минэкономики Грузии назвала условие открытия сухопутных границ Грузия 17:48
Минмолодежи Азербайджана опубликовало список спортсменов, ставших шехидами во время Отечественной войны Общество 17:43
С 1 апреля ОМС охватит все население Азербайджана Общество 17:35
Число российских продавцов на eBay выросло на 39% за год пандемии Россия 17:29
Сборы страховых компаний Азербайджана за год сократились Финансы 17:29
Google Maps будет рекомендовать водителям экологически чистые маршруты США 17:26
В Грузии назвали размер кредитов, выданных ломбардами физическим и юридическим лицам Бизнес 17:24
Бахрейн объявил, что в ближайшие недели намерен открыть посольство в Израиле Израиль 17:23
Раскрыты данные сделок в инвалюте на бирже Туркменистана за март Финансы 17:17
В Баку строится Творческий центр для инвалидов (ФОТО) Общество 17:16
Баркиндо призвал к осторожным действиям на рынке нефти в преддверии встречи ОПЕК+ Другие страны 17:09
В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 10 тыс. человек Общество 17:06
В Баку к открытию готовится Парк военных трофеев (ФОТО/ВИДЕО) Общество 17:03
Молодежь примет участие в экологической оценке освобожденных территорий Азербайджана Общество 16:59
На участке дороги Гала-Пираллахи построен надземный пешеходный переход (ФОТО) Экономика 16:53
В Азербайджане обнародованы последние данные о гражданах, пропавших без вести и взятых в плен или заложники Общество 16:47
Армяне обвиняют США и Великобританию в шпионаже Политика 16:44
Азербайджан расширит дальнейшее сотрудничество с американским венчурным фондом ИКТ 16:37
Украина и Узбекистан намерены усилить сотрудничество в сфере промышленности Узбекистан 16:36
Годовая инфляция в Германии в марте ожидаемо составила 1,7% Европа 16:32
Глава МИД Азербайджана встретился с пакистанским коллегой (ФОТО) Политика 16:27
В 2020 году «Лаборатория Касперского» вновь чаще других конкурентов получала наивысшие оценки в независимых тестах ИКТ 16:24
Деятельность ЗАО "Бакинский метрополитен" будет контролировать Наблюдательный совет Политика 16:23
В Petkim имеются ограниченные возможности для наращивания мощностей – SOCAR Энергетика 16:22
Функция комплаенса в Азербайджане находится на стадии активного формирования – PASHA Bank Финансы 16:14
Граждане пяти стран смогут посещать Узбекистан без визы на 10 дней Узбекистан 16:13
Работу Азербайджанской железной дороги будет контролировать Наблюдательный совет Политика 16:02
В Азербайджане появится первый в СНГ филиал центров IV промышленной революции - министр Бизнес 16:01
Совершенствуется управление ООО «BakuBus» – Распоряжение Политика 15:55
SOCAR обнародовала производственные планы на НПЗ STAR в 2021 году Энергетика 15:51
В Казахстане пересмотрены тарифы на производство электрической энергии Энергетика 15:44
Сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана с Италией с начала года осталось положительным Бизнес 15:43
Президент Ильхам Алиев утвердил состав Наблюдательного совета ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Политика 15:36
Утвержден состав Наблюдательного совета ЗАО «Бакинский метрополитен» Политика 15:34
У Азербайджана достаточно ресурсов для поддержания равновесия валютного рынка – ЦБА Финансы 15:33
Создается Наблюдательный совет для общего контроля за деятельностью «АЗАЛ» Политика 15:28
Утвержден состав Наблюдательного совета ООО BakuBus Политика 15:26
Назначен глава наблюдательных советов АЖД и AZAL Политика 15:23
Start IT обеспечит поставки в Азербайджан оборудования для робототехники ИКТ 15:16
Утвержден состав Наблюдательного совета ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" Политика 15:13
Определен порядковый номер выступления Самиры Эфенди в полуфинале "Евровидения-2021" Интересное 15:05
"Британский" штамм COVID-19 не приводит к более тяжелым последствиям - азербайджанский врач-инфекционист Общество 15:02
В Ахалском регионе откроется предприятие по производству шампиньонов Бизнес 14:53
«Узбекнефтегаз»: Проведены ремонтные работы на газоперекачивающих агрегатах в комплексе «Кукдумалок» Узбекистан 14:51
Грузия ждет китайскую вакцину к концу недели Грузия 14:49
Сократились грузоперевозки через турецкий аэропорт им. Аднана Мендереса Турция 14:48
В Азербайджане многие больные с коронавирусом получают неправильное лечение на дому - врач-инфекционист Общество 14:48
Казахстан увеличивает импорт автомобилей из Турции Турция 14:43
Глава Евросовета призвал обеспечить равноправный доступ к вакцинам от COVID-19 Общество 14:38
Туркменистан заключил более ста сделок на бирже за март Бизнес 14:34
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились более 2 тыс. человек Общество 14:30
Президент Ильхам Алиев наградил Джамиля Алиева орденом "За службу Отечеству" 1-й степени Политика 14:26
Мазахир Панахов награжден орденом "Шараф" Политика 14:25
Задерживающиеся суда пройдут через Суэцкий канал в течение трех дней Арабские страны 14:18
Суд не удовлетворил апелляционную жалобу Ровшана Акперова Азербайджан 14:08
В каком случае карантинный режим в Азербайджане может быть ужесточен - комментарий Общество 14:08
Наибольшая часть клиентского портфеля азербайджанских банков приходится на бизнес-кредиты Финансы 14:06
Иран построит искусственный остров на Каспии (ФОТО) Общество 14:04
Италия вводит пятидневный карантин для приезжающих из ЕС Европа 14:03
Xiaomi создаст дочернее предприятие по производству электромобилей Другие страны 14:01
Завтра в Баку будет до 15 градусов тепла Общество 14:00
Возбуждено уголовное дело против руководства Алтыагаджского национального парка Общество 13:53
Спустя 40 лет раскрыты тайны фильма "Не бойся, я с тобой!" – кто был госпитализирован, смерть от заражения, "нефть" из волчьей ягоды (ВИДЕО, ФОТО) Культура 13:37
Спрос банков Азербайджана на инвалюту значительно увеличился Финансы 13:32
Уникальный ковер в коллекции азербайджанского музея (ФОТО) Культура 13:31
Азербайджан не признает дипломы ряда вузов (СПИСОК) Общество 13:31
От COVID-19 уже вакцинированы около 4 тыс. человек - бакинская поликлиника №2 Общество 13:28
Турецкий аэропорт Пярвин Нуралиевой – почему творческая группа посетила психиатрическую лечебницу (ФОТО) Культура 13:26
Ведущий производитель алюминия в Азербайджане огласил планы на 2021 г. Бизнес 13:11
Между Азербайджаном и Кыргызстаном планируется установление воздушного авиасообщения Экономика 13:05
Buta Airways увеличивает частоту рейсов в Стамбул и Измир Транспорт 13:04
Новый виток в погоне за материальными благами начинается США 13:01
В Азербайджане от COVID-19 вакцинированы свыше 536 тыс. человек Общество 12:57
ПАО «ЛУКОЙЛ» назначило представителя президента компании в Азербайджане Экономика 12:52
Более 75% обязательств азербайджанских банков пришлись на депозиты Финансы 12:47
Вакцинация - единственный способ одержать победу над COVID-19 - азербайджанский депутат Общество 12:45
В России выявили 8 277 заразившихся коронавирусом за сутки Россия 12:34
Азербайджан экспортировал в Великобританию более 90 тыс. тонн сырой нефти Энергетика 12:29
Соблюдение комплаенс-норм в Азербайджане отражается не только на доходности бизнеса, но и на международной репутации бренда - PASHA Bank (ИНТЕРВЬЮ) Финансы 12:28
Вакцину AstraZeneca переименовали в Vaxzevria Европа 12:27
Региональные проекты по инициативе Азербайджана - качественно новое достижение - глава МИД Политика 12:21
Все новости