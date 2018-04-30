Люблю тебя, Баку - Кристина Агилера и Льюис Хэмилтон (ФОТО)

30 апреля 2018 15:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известная американская певица, актриса, танцовщица, телезвезда, обладательница шести премий "Грэмми" Кристина Агилера поделилась на своей странице в Instagram фотографиями, сделанными в Баку во время посещения боксов команд-участниц Гран-при Азербайджана Формула 1, сообщает Trend Life. Отметим, что певица также встретилась и пообщалась с Льюисом Хэмилтоном.

Напомним, что Кристина Агилера выступила 28 апреля с большим концертом в Baku Crystal Hall в рамках развлекательной программы Гран-при Азербайджана Формула 1.

"Спасибо, Баку!", - написала певица в Instagram Stories, комментирую фотографию, сделанную в ходе концерта. Певица также прокомментировала еще один фотоснимок, написав: "Люблю тебя, Баку".

Напомним, что победителем Гран-при стал пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон, второе место занял Кими Райконнен (Ferrari), а третье - Серхио Перес (Force India). Кубок конструкторов – Mercedes.

Протяженность бакинского трека составляет 6 километров, а общая дистанция – 306 километров. Бакинский трек, где безопасность обеспечена на высочайшем уровне, входит в категорию самых скоростных. Ширина самой широкой части трекасоставляет 13 метров, а самой узкой части вокруг «Ичеришехер», в том числе на 7-м и 8-м поворотах – 7,6 метра. Старт и финиш - площадь «Азадлыг». В рамках Гран-при Азербайджана Формулы 1 в Баку также состоялись соревнования Формулы 2.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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