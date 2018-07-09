Певец Замиг Гусейнов стал стилистом и дизайнером (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Казалось бы, стилист и дизайнер - две замечательные профессии на первый взгляд похожие друг на друга. Но. Эти профессию имеют абсолютно разное значение и функциональные обязанности. Стилист – человек, который работает с людьми, подбирая к внешнему виду соответствующий образ. Дизайнер – человек, который работает непосредственно с неживыми вещами, но сотворив волшебство, даже неодушевленные предметы в его руках оживают. Единственное, в чем можно объединить эти две специальности – это из умение творить и создавать из простого необыкновенное.

Эти профессии решил соединить в себе азербайджанский певец Замиг Гусейнов, который представил в социальных сетях новый клип "Varmı" (Если есть…) на слова и музыку Исмаила Асадова в аранжировке Турала Алиева, сообщили Trend Life в пресс-службе исполнителя. Режиссер работы – Фархад Али.

В клипе Замиг впервые выступил как стилист и дизайнер, воплотив идеи в собственном образе и танцевального коллектива девушек.

«Публичным людям нужно было всегда выглядеть хорошо, но не у всех это получается. Действительно хорошие, классические, популярные вещи из высокой моды создают дизайнеры, а образы – стилисты и имиджмейкеры. Все это очень интересно, прежде всего, своими идеями, концепциями понимания моды и стиля. Главный критерий успеха – зрительские симпатии», - отметил Замиг Гусейнов.

(Автор: Вугар Иманов)

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