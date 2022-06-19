На живописном побережье Баку стартовал грандиозный Sea Breeze Summer Fest. EMIN остановил концерт и бросился спасать фанатку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На живописном побережье в Нардаране, пригороде Баку, состоялось грандиозное открытие сезона летних концертов в Sea Breeze Resort - международного музыкального фестиваля Sea Breeze Summer Fest с сольного концерта народного артиста Азербайджана, певца и композитора Эмина Агаларова (EMIN), сообщает Trend Life.

Sea Breeze Summer Fest - это новый формат, представляющий собой череду live-выступлений, которые пройдут на территории Sea Breeze Resort. В ближайшие недели пройдут концерты - Jony (2 июля), Zivert (16 июля) и Кенан Догулу (27 июля). А с 25 по 29 июля в рамках Sea Breeze Summer Fest в масштабной музыкальной программе выступят более 150 артистов, будут представлены оригинальные номера и яркое шоу. В программе вечеров будут представлены сольные выступления таких известных артистов как EMIN, Баста, Jah Khalib, Zivert, HammAli & Navai, Jony, Artik & Asti, хэдлайнером International day в рамках фестиваля станет звезда турецкой эстрады Кенан Догулy, а также Minelli, Morandi, Outlandish. Наряду с этим пройдут грандиозные гала-вечера с участием самых популярных артистов - Niletto, Клава Кока, Мари Краймбрери, Мот и многих других. Билеты, приобретённые ранее на фестиваль "ЖАРА", действительны на Sea Breeze Summer Fest. Sea Breeze Summer Fest – это целая коллекция невероятных летних эмоций и вдохновение на весь год. Пять дней приключений и знакомство с удивительной культурой и атмосферой Азербайджана.

Любовью к творчеству EMIN-а была пронизана вся атмосфера субботнего вечера. И не удивительно, что свободных мест среди зрительных рядов не наблюдалось, а фанзона – задавала энергетическую "волну", которая иногда просто "докатывала" до исполнителя букеты цветов от тех, кому не посчастливилось в ней оказаться. А EMIN, всегда внимательно относящийся к зрительской любви, старался оказать внимание каждому, пусть даже её проявление "вклинивалось" в композицию. Даже делал видео на мобильные телефоны гостей вечера. На сцену в течение всего вечера передавались цветы, подарки, открытки…

Этот вечер также запомнился достойным поступком артиста. Во время исполнения одной из композиций, он увидел, как у одной из фанатов произошел обморок – EMİN остановил концерт, и позвав скорую помощь, прыгнул со сцены в фанзону, чтобы помочь фанатке. Оперативно подоспевшие врачи, которые традиционно дежурят на таких концертах, оказали помощь зрительнице, а EMIN был отмечен заслуживающими овациями.

Летний open air создавал зрителям особый настрой и драйв, когда гости подпевали и танцевали, с радостью откликались на шутки EMIN-а и с удовольствием поднимали вверх руки и подсвечивали телефонами, демонстрируя свою вовлечённость в праздничный вечер. И каждая песня - "Стоп ночь", Boomerang, "Нежная", "Сердце пополам", "На обратной стороне", "Состояние амор", Good Love, "Я лучше всех живу", Bring Me Home, "Забыть тебя", "Отпусти и лети", Love Me Tender и другие были настоящей историей, которую зрители проживали вместе с артистом.

В репертуаре EMIN-а есть две особые композиции, без которых не мыслим ни один концерт. Его своеобразная визитная карточка Still, первая композиция с которой началось триумфальное завоевание музыкальных чартов. И "Синяя вечность" легендарного Муслима Магомаева, память которому на концертах EMIN-а публика всегда отдаёт стоя. Эта трогательная композиция вновь была представлена в форме своеобразного виртуального дуэта – EMİN пел со сцены, а на мониторе были кадры исполнения великого Мастера!

И, конечно же, были представлены хиты "Сбежим в Баку" и "Мой Азербайджан", дорогие сердцам миллионов. "Мой любимый Баку, спасибо за душевный и невероятно родной вечер. Спасибо, что вы со мной! Спасибо Баку – самый лучший город! Спасибо Азербайджан!", - заключительные слова этого вечера EMİN сопровождались салютом.