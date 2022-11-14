Xoşbəxt olun! В Баку провели свадьбу в стиле 90-х – палатка, кукла на капоте машины и гламурные гости (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в торговом центре Gənclik Mall, состоялась премьера короткометражного художественного фильма "Toy günü" (День свадьбы), сообщает Trend Life.

Среди гостей были звезды шоу-бизнеса, актеры, режиссеры, телеведущие, творческий коллектив картины. Сквозь призму юмора была показана история одного молодого человека, который в наши дни женится во второй раз, но отец делает ему свадьбу в стиле 90-х – в палатке с надписью "Xoşbəxt olun!", со свадебным кортежом ретро-автомобилей, который возглавляет машина с куклой на капоте, и другими интересными традициями тех лет.

Автор проекта и продюсер – популярный исполнитель Азад Шабанов, режиссер-постановщик – юморист Алихан Раджабов, режиссер – Вюсал Ахмедзаде, оператор – Натиг Гусиев. В главных ролях сыграли - Бахрам Багирзаде (отец), Ниджат Рагимов (сын), Гюльчин Гасымова (невеста), Азад Шабанов (тамада и певец), а также Талех Юзбеков, Тогрул Эминли, Фуад Искендеров, Ибрагим Гейдаров, Вюсал Ахмедзаде, Джамиль Ахмедов, Рустам Мамедов и другие. Музыку к фильму написала участница "Евровидения" Айсель Мамедова на слова Кюбры Керимли, аранжировка – Эмин Карими.

Премьера комедии была встречена овациями зрителей.

Фото – Вугар Иманов.