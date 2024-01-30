Заслуженный артист Азербайджана Салим Аббасов впервые стал телеведущим (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана, скрипач и певец Салим Аббасов впервые стал телеведущим, сообщает Trend Life.

Салим Аббасов вместе со своим музыкальным коллективом будет вести новую передачу "Bu axşam" на MTVAzərbaycan, с понедельника по пятницу c 20:00 до 22:00.

"Ранее я вел различные мероприятия, но впервые попробую себя в роли телеведущего. Надеюсь зрителям понравится новая развелекательная передача, гостями которой стали популярные личности и коллективы. Благодарю руководство MTV Azərbaycan за доверие", - сказал Trend Life Салим Аббасов.

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