Счастливый Юлий Гусман отмечает 75-летие: от врача-психиатра до КВН и режиссера (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Неизменно веселый, всегда находчивый, покоряющий аудиторию тонкой импровизацией и неиссякаемым оптимизмом, глубоко почитающий традиции и всегда подчеркивающий свою искреннюю любовь к родному Баку – таким мы знаем Юлия Соломоновича Гусмана, которому сегодня исполнилось 75 лет, сообщает Trend Life.

"Люди часто даже не задумываются, что им выпал счастливый билет - родиться на свет. Это же так здорово - жить! И самое главное, что я до сегодняшнего дня сохранил всю яркость впечатлений и палитру ощущений. Вот у меня серьезный юбилей, а я считаю себя даже не студентом, а девятиклассником, только опыта и знаний чуть-чуть прибавилось (смеется). Да, я стал опытнее, приобрел вес в прямом и в переносном смысле, что-то успел, а что-то не успел сделать, но оставаться молодым душой, любить и солнце, и дождь, свою семью и друзей, заниматься любимым делом - это и есть счастье. И потом я глубоко убежден, что добрых, хороших, отзывчивых и порядочных людей гораздо больше, чем всех остальных. Только надо их очень любить, ценить и беречь. Так что все у меня отлично! И, значит, я счастливый человек!", - говорит юбиляр.

Народный артист Азербайджана, заслуженный деятель искусств России, обладатель государственных наград и премий, капитан легендарной команды КВН "Парни из Баку", постоянный член жюри Высшей лиги КВН, известный кинорежиссер и театральный постановщик, автор сотен телепрограмм, спектаклей и фильмов, теле- и радиоведущий, сценарист, литератор, директор Центрального Дома кино, основатель и художественный руководитель первой Национальной премии Российской Академии кинематографических искусств - премии "Ника" и премии «Зелёное яблоко - золотой листок» для молодых кинематографистов, кавалер орденов «Слава» и Орден «Дружба» - достойный путь славной жизни!

Его творчество в качестве режиссера театра и кино всегда вызывало только положительные отклики и признание общественности. Среди работ такие фильмы как «В один прекрасный день», «Дачный домик для одной семьи», «Не бойся, я с тобой» «Настя», «Парк советского периода», «Не бойся, я с тобой! 1919», спектакли – «Человек из Ламанчи», «Танцы с учителем», «Дракон», «Три мушкетёра», «Шапка с ушами» и другие. Творческий диапазон Юлия Гусмана практически не знает границ - он и сегодня находится на самом пике творческой деятельности, работая над новыми, яркими и захватывающими проектами.

Пролистаем с читателями Trend Life историю жизни и творчества Юлия Гусмана.

Юлий Соломонович говорит:

"Баку - самый светлый город на земле.. Это город фантастически талантливых людей - моих учителей, моих друзей и любимых. У каждого свой Баку. Мой до краев наполнен счастьем, лю­бовью и дружбой. И воспоминаниями... Они такие теплые, что я снова и снова ныряю в них, как в Каспийское море. И я совершенно не чувст­вую времени, которое прошло: для меня это было вчера.Все это - удивительная эмоциональная память. Многие знакомые иронизируют над моей сентименталь­ностью, когда я начинаю вспоминать Баку моей юности. А я не могу объяснить им, что это не просто ностальгия, не тоска по временам, когда команда КВН Баку считалась абсолют­ным чемпионом, а я был очень веселым и очень молодым че­ловеком. Для меня Баку не меняется. Для меня он остается самым добрым и щедрым городом на земле.

Я как сейчас чув­ствую запах кира-жидкого асфальта, которым заливали кры­ши домов на нашей улице. Или аромат фисташкового дерева в саду Мярдякан. Запахи инжира и хурмы. А как пахнет раска­ленный песок на Абшеронском пляже! И море, самое ласко­вое море на свете...Лучше азербайджанской кухни на земле нет ничего! А бакинская миндальная пахлава, которая так и плачет прозрачными слезами! А пловы! Какое это потрясающее ощущение, когда во рту меняется вкус: сначала зелень с мясом, потом мясо с кура­гой, потом - с каштанами. От этого может съехать крыша! А дюшбара! Я читал где-то, что иде­альная дюшбара - это когда в ложке умещается 10 пельме­шек. Но, думаю, тут размер не имеет решающего значения. Просто в ложке лежат такие маленькие бомбочки, наполнен­ные вкусом. И взрываются во рту. А вспомним осетрину па вертеле - но только свежую! И с наршарабом - настоящим азербайджанским, густым и тягу­чим. К слову, таких гранатов, как в Азербайджане, нет нигде, я проверял. И хурмы, которая та­ет во рту, как желе, нет. И винограда. И инжира. Я вообще фруктоед. Есть люди, которые любят водку или шашлыки, а я - фрукты. Так вот, лучшие в мире фрукты - абшеронские".

Юлий Соломонович родился 8 августа 1943 года в Баку, в семье военного врача, главного терапевта Каспийской военной флотилии, подполковника, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки Соломона Моисеевича Гусмана. Мать - Лола Юльевна Барсук, по первой профессии актриса, затем переводчица, доктор педагогических наук, профессор института иностранных языков Азербайджана. Пять поколений его предков жили в Азербайджане. Брат - Михаил Гусман, заслуженный работник культуры, лауреат Государственной премии России, первый заместитель генерального директора ИТАР-ТАСС.

В 1960 году окончил бакинскую школу № 160 и поступил в Азербайджанский медицинский институт имени Наримана Нариманова. Всерьёз медициной не интересовался, но увлёкся психологией: гипнозом, обучением во сне, ясновидением, психотерапией, трудами Фрейда.

В институте активно занимался общественной работой и спортом. Имеет девять спортивных разрядов по различным видам спорта, был чемпионом общества «Буревестник» по фехтованию на саблях, имеет коричневый пояс по каратэ. Участвовал в художественной самодеятельности, играл в школьном театре.

В 1964 году вместе с друзьями создаёт самостоятельный бакинский клуб КВН. Через год становится его лидером, в течение семи лет является капитаном сборной команды Баку, не проигравшей с 1967 по 1972 год ни одного состязания, ставшей неоднократным чемпионом СССР, а в 1970 году - обладателем Кубка «Чемпион чемпионов КВН».

В 1966 году окончил институт по специальности «врач-психиатр». В 1970 году окончил аспирантуру при Институте усовершенствования врачей имени профессора Азиза Алиева Министерства здравоохранения СССР по специальности «Психология и психиатрия», написал диссертацию по теме «Клинико-психологические корреляции при церебральном атеросклерозе».

В 1973 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров Госкино СССР, после чего возвратился в Баку. В 1973-1988 годах - режиссёр-постановщик киностудии «Азербайджанфильм». В 1976-1984 годах - художественный руководитель Азербайджанского государственного музыкального театра. В соавторстве с Я. Головановым написал фантастическую повесть «Контакт» (1976).

В 1982 году вместе с И. М. Гольдиным подготовил сценарий и провёл по предложению посла СССР в США А.Ф. Добрынина и распоряжению председателя Государственного телевидения и радиовещания СССР С. Г. Лапина первый в истории космический телемост между СССР и США.

В 1984-1985 годах - главный режиссёр Бакинского театра песни. С 1988 года живёт и работает в Москве.

Продолжительное время входил в правление московского Центрального Дома кинематографистов (ЦДК), в 1988-2002 годах - директор ЦДК. При его участии начинается издание газеты - «Дом Кино», создан собственный телевизионный центр. Были проведены первые в России политические вечера, посвящённые А. И. Солженицыну и Н. С. Хрущёву, творческие встречи с Н. М. Коржавиным, В. Н. Войновичем.

В 1993-1995 годах Юлий Гусман был депутатом Государственной Думы РФ I созыва, членом фракции «Выбор России», с 1994 года занимал пост заместителя председателя Комитета по вопросам геополитики. Один из создателей депутатского Клуба Государственной Думы и Президентского теннисного клуба «Большая шляпа». Один из учредителей, член Президиума и председатель Общественного совета Российского еврейского конгресса, член Центрального совета Всероссийского азербайджанского конгресса. Юлий Гусман неоднократно высказывался против национализма, ксенофобии, гомофобии.

В 1996-2000 годах - ведущий публицистической программы «Тема» телекомпании «ВИD» на канале ОРТ. В 1999 году - ведущий развлекательной телевизионной программы «Вечер с Юлием Гусманом» (ОРТ). В 2007 году на радио «Сити-FM» начала выходить программа «Парк культуры и отдыха им. Юлия Гусмана». Является соведущим программы «Кейс» на радио «Эхо Москвы» и соведущим Александра Маслякова в юмористической программе «Чувство юмора» на Первом канале.

От имени редакции поздравляем Юлия Соломоновича со знаменательным юбилеем и желаем долгих лет жизни и дальнейших творческих успехов! Мы любим Вас!

(Автор: Вугар Иманов)

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